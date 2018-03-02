Кабмин ввел "национальный план" из-за перекрытого Россией газового вентиля: переходим на мазут

План предусматривает, в том числе, перевод генерирующих компаний с газа на мазут.

Кабинет министров Украины на пять суток ввел национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике из-за действий российского "Газпрома", который отказался поставлять газ Украине с марта этого года, а также не выдерживает контрактное давление на входе в украинскую газотранспортную систему, сообщил в Верховной Раде министр энергетики и угольной промышленность Игорь Насалик.

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"Протокольным поручением кризисного комитета был введен национальный план действий… План действий, начиная с сегодняшнего дня, предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут – это даст нам возможность экономить порядка 15-20 миллионов кубометров газа в сутки. Чтобы ввести это решение, Минэнергоугля обратилось в Секретариат ЕС и проинформировало, что в течение 5 суток, а именно на такой период введен план действий, мы будем использовать мазут", - сообщил Насалик.

Также он отметил, что, помимо поручения учебным заведения остановить работу до 6 марта включительно, Кабмин также обратился к промышленным предприятиям, чтобы они пересмотрели производственные планы с учетом экономии газовых ресурсов.

"Проблематика остается до 5-6 марта, далее мы будем работать согласно балансу, но предусмотренный план действий нивелирует проблемы, и система будет работать в штатном режиме", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев 1 марта на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины предложил 3-4 марта ввести ограничение на потребление газа из-за значительного похолодания и действий российского "Газпрома", который отказался поставлять газ Украине с 1 марта этого года.

Он сообщил, что из-за значительного похолодания в Украине наблюдается рекордное суточное потребление газа - 200 миллионов кубометров, при этом 18 миллионов кубометров газа стали дефицитом, который мог быть перекрыт благодаря поставкам газа из России.

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Коболев отметил, что этот дефицит будет частично перекрыт покупками газа по высоким ценам с европейского направления, добавив, что эти счета будут выставлены "Газпрому" за невыполнение контракта. В то же время, по его словам, потребление в 10 миллионов кубометров газа в сутки перекрыть не выйдет, при этом после 4 марта ожидается потепление, и потребление газа снизится.

28 февраля "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту "Газпром", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиарда долларов. По итогу рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 миллиарда долларов.

После получения решения суда, утром 1 марта "Газпром" отказался поставлять в Украину газ в марте этого года. При этом российская компания уже получила за него предоплату. В "Нафтогазе" такое поведение "Газпрома" назвали нарушением решения Стокгольмского арбитража.

Более того, по данным "Укртрансгаза", "Газпром" ни единого дня в этом году не соблюдал требование транзитного контракта по поддержанию необходимого уровня давления газа на входе в украинскую ГТС.