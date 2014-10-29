В ОПЕК заявили о нерентабельности добычи сланцевой нефти в США при $90 за баррель

Если цены сохранятся на текущем уровне, это приведет к уходу с мирового рынка примерно половины объема текущей добычи в США и некоторых производителей, заявил он, передают "Ведомости".

По данным Bloomberg, цены на нефть снизились на 25% с начала года.

Ранее компания IHS обнародовала другие данные: что добыча в США останется рентабельной при средней цене $57 за баррель. По оценке Международного энергетического агентства, бóльшая часть сланцевой нефтедобычи остается рентабельной при $80 за баррель.

Читайте такжеЦена нефти WTI упала значительно ниже $80 впервые за два года

Лишь проекты на 2,6 млн баррелей в день во всем мире имеют себестоимость выше этой цены, их замораживание не сильно отразится на балансе спроса и предложения, сообщило агентство две недели назад.

Другие оценки у вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна: 50% всей добычи американских компаний находится на уровне рентабельности при цене нефти в $80 за баррель, или примерно 6 млн баррелей суточной добычи, сказал он на прошлой неделе.

При цене на нефть в $80 за баррель под ударом находится примерно 6 млн баррелей суточной добычи, в первую очередь сложные проекты биотоплив, синтетических топлив, значительная часть проектов, связанных с извлечением битуминозной нефти и часть сланцевой нефти, отмечал Федун.

Даже при цене в $75 за баррель американской нефти WTI темпы роста сланцевой добычи всего лишь замедлятся, написали недавно в отчете аналитики Citigroup: «Компании, добывающие сланцевую нефть, начнут ощущать влияние низких цен на уровне около $80, но WTI должна оставаться ниже $75 в течение длительного периода, чтобы началось значимое замедление темпов роста добычи».

Низкие цены могут даже подстегнуть развитие добычи в США, считает главный экономист ConocoPhillips Mериэн Ках. Падающие котировки стимулируют поиски новых решений: когда издержки растут и прибыль падает, появляются новые прорывные технологии, заявила она.