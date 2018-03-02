"Киевэнерго" Ахметова прекратило электроснабжение столицы

Теперь потребителей электроэнергии будет обслуживать новая компания – ДТЭК "Киевские Электросети".

В Киеве потребителей электроэнергии с 1 марта будет обслуживать новая компания – ДТЭК "Киевские Электросети".

Об этом сообщила пресс-служба "Киевэнерго".

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"Киевэнерго" передало функции по распределению и поставке электроэнергии ДТЭК "Киевские Электросети". Смена поставщика не повлияет на порядок и стоимость предоставления услуг клиентам "Киевэнерго", – говорится в сообщении компании.

Смена поставщика произошла в соответствии с требованиями закона "О рынке электрической энергии".

"Киевлянам не нужно заключать новые договоры на электроснабжение", – подчеркнули в "Киевэнерго", пояснив, что новая компания будет предоставлять услуги по ранее заключенным договорам.

Оплату услуг по-прежнему можно осуществлять через личный кабинет на сайте "Киевэнерго", мобильные приложения, отделения банков и Укрпочты, электронные платежные системы.

Как сообщалось ранее, новый закон, который вступил в силу 11 июня, 2017 года, обязывает все украинские облэнерго до декабря 2018 года провести разделение функций генерации, передачи и поставки электроэнергии путем их передачи новосозданным компаниям. Это общемировая практика и требование Третьего Энергетического пакета ЕС, который обеспечивает конкурентные условия работы на рынке.

До ноября 2018 года ДТЭК "Киевские Электросети" будет совмещать распределение и поставку электроэнергии. Впоследствии, в установленные законом сроки, будет осуществлено отделение функции поставки.

"Киевэнерго" продолжает осуществлять деятельность по производству (генерации) электрической и тепловой энергии, а также поставкам теплоэнергии, услуг по горячему водоснабжению и централизованному отоплению.