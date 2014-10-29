Чистая прибыль "Роснефти" сократилась на 99,3%

По сообщению компании, ее чистая прибыль сократилась на 99,3% (24,4 миллиона долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет "Радио Свобода".

Санкции Запада заморозили доступ «Роснефти» к западным финансам и технологиям, необходимым для разработки месторождений в Сибири. Также на положение компании повлияло падение курса российского рубля.

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Как сообщил министр экономического развития России Алексей Улюкаев, власть не может удовлетворить запрос «Роснефти» на оказание финансовой помощи для оплаты долгов.

В августе эта компания обратилась к российскому правительству за помощью для оплаты долгов на сумму 45 миллиардов долларов.