Чистая прибыль "Роснефти" сократилась на 99,3%
Доходы российской государственной энергетической компании «Роснефть» значительно упали в третьем квартале. Это произошло после введения Западом санкций против России за ее роль в дестабилизации ситуации в Украине.
По сообщению компании, ее чистая прибыль сократилась на 99,3% (24,4 миллиона долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет "Радио Свобода".
Санкции Запада заморозили доступ «Роснефти» к западным финансам и технологиям, необходимым для разработки месторождений в Сибири. Также на положение компании повлияло падение курса российского рубля.
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Как сообщил министр экономического развития России Алексей Улюкаев, власть не может удовлетворить запрос «Роснефти» на оказание финансовой помощи для оплаты долгов.
В августе эта компания обратилась к российскому правительству за помощью для оплаты долгов на сумму 45 миллиардов долларов.