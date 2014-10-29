В Брюсселе до сих пор не начались трехсторонние газовые переговоры

Переговоры в трехстороннем формате между Украиной, Россией и ЕС по урегулированию спорных газовых вопросов между Киевом и Москвой на уровне министров и вице-президента Еврокомиссии еще не начались.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, по состоянию на 18.50 по Брюсселю (19.50 по Киеву) газовые переговоры продолжаются в других форматах. Так, в частности, в рамках переговоров уже встретились вице-президент Европейской комиссии Гюнтер Эттингер с министром топлива и энергетики Юрием Проданом. Проходят и другие встречи.

Читайте такжеВ Еврокомиссии надеются, что сегодняшние газовые переговоры будут последними

На переговоры с участием Эттингера, Продана, министра энергетики России Александра Новака и других представителей сторон еще ожидают.

Не исключено, что в среду стороны не достигнут договоренностей, и переговоры будут продолжены в четверг.

Ранее ожидалось, что в 18.00 по Брюсселем сможет начаться пресс-конференция.