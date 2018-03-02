Подлость «Газпрома»: поставки газа в Украину были сорваны за 15 минут до их начала

"Нафтогаз" призывает украинцев снизить температуру в помещениях на 1 градус днем и на 2 градуса ночью: нужно продержаться 3-4 дня.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» получила отказ российского газового монополиста «Газпрома» поставить газ Украине, несмотря на предоплату и в нарушение решения Стокгольмского арбитража, за 15 минут до начала поставок, сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

Читайте такжеКабмин ввел "национальный план" из-за перекрытого Россией газового вентиля: переходим на мазут

В пресс-службе отметили, что действия «Газпрома» по ограничению поставок газа в Европу и отказ поставлять топливо Украине направлены на создание энергетического кризиса в регионе и подрыв репутации Украины как ответственного партнера по поставкам российского газа в Европейский Союз.

«Вчера за 15 минут до начала поставки газа «Газпром» сообщил нам, что «я передумала», а также снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажу газа другим клиентам. Цель - осуществить мечту или об «Украина замерзла», или об «Украина - ненадежный транзитер и отбирает газ». Это было бы очень уместно за две недели до выборов, сами знаете кого. Даже размахивание ядерным оружием не помогает заинтересовать россиян прийти на выборы несменяемого, так что нужна какая-то быстрая «победа», - отметили в пресс-службе «Нафтогаза».

«Давайте поступим плохо и испортим человеку праздник. Нам надо продержаться всего 3-4 дня, пока не пройдут холода. У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на 1 градус днем и на 2 градуса ночью», - добавили в компании.

Согласно сообщению, такое сокращение позволит снизить потребность в газе на 8-9%, «и этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался».

Также отмечается, что "Нафтогаз" сейчас работает с местными властями, чтобы коммунальные предприятия в ближайшие дни делали также для домов с централизованным отоплением.

«Газа в наших подземных хранилищах много, наши ПХГ крутые, но даже у них есть технические ограничения в том, сколько газа можно поднять в течение суток. Наши подземки сейчас работают на максимальном режиме отбора, добытчики поставляют газ в систему в нормальном режиме, мы закрываем остальные потребности импортом газа из Европы, где также непривычные холода. Ваша помощь в уменьшении потребности в газе будет очень кстати. Сегодняшний день - самый критический», - подчеркнули в компании.

Как сообщал УНИАН, Кабмин на пять суток ввел национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике из-за действий российского монополиста «Газпрома», который, в том числе, предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, а также прекращение работы учебных заведений до 6 марта.

1 марта глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины предложил 3-4 марта ввести ограничение на потребление газа из-за значительного похолодания и действий российского «Газпрома», который отказался поставлять газ Украине с 1 марта этого года.

Он сообщил, что из-за значительного похолодания в Украине наблюдается рекордное суточное потребление газа - 200 млн куб. м, при этом 18 млн куб. м газа стали дефицитом, который мог быть перекрыт благодаря поставкам газа из России.

Коболев отметил, что этот дефицит будет частично перекрыт покупками газа по высоким ценам с европейского направления, добавив, что эти счета будут выставлены «Газпрому» за невыполнение контракта. В то же время, по его словам, потребление в 10 млн куб. м газа в сутки перекрыть не выйдет, при этом после 4 марта ожидается потепление, и потребление газа снизится.

28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпром», согласно которому арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. По итогу рассмотрения двух дел российский «Газпром» остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.

После получения решения суда, утром 1 марта «Газпром» отказался поставлять в Украину газ. При этом российская компания уже получила за него предоплату. В «Нафтогазе» такое поведение «Газпрома» назвали нарушением решения Стокгольмского арбитража.

Более того, по данным «Укртрансгаза», «Газпром» ни единого дня в этом году не соблюдал требование транзитного контракта по поддержанию необходимого уровня давления газа на входе в украинскую ГТС.