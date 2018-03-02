ЕС выразил готовность быть посредником в газовом споре Украины и России

В ЕС готовы работать с украинской и российской властью.

Европейская комиссия готова сотрудничать с Киевом и Москвой для урегулирования ситуации с поставками в Украину российского газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сообщила пресс-секретарь ЕК Анна-Каиса Итконен.

«Украинские власти проинформировали нас о возможной чрезвычайной ситуации в украинской газовой транзитной системе. Мы серьезно восприняли это беспокойство. И мы готовы работать с украинским и российскими властями», - сказала она.

По словам Итконен, вчера вице-президент ЕК по энергетическим вопросам Марош Шефчович общался с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который просил его «активизировать консультации относительно возможных трехсторонних переговоров с РФ и Украиной».

«Как всегда, Еврокомиссия готова упростить такие переговоры, если есть запрос от двух сторон. Сегодня вице-президент будет контактировать с министрами по вопросам энергетики Украины и России для обсуждения ситуации», - сказала пресс-секретарь.

Читайте такжеПідлість «Газпрому»: поставки газу до України були зірвані за 15 хвилин до їх початку

В то же время Итконен сообщила, что в настоящее время «поставки газа в ЕС являются стабильными и нормальными».

«Но мы наблюдаем за ситуацией», - отметила она.

По данным Итконен, объемы запасов газа в украинских хранилищах сейчас составляют менее 10 млрд куб. метров. По словам представителя ЕК, это «очень хорошо для этого времени года».

«Здесь нет никакой аномальности», - подчеркнула она.

Как сообщал УНАИН, 28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску к «Газпрому», согласно которому суд обязал российского монополиста выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долл. По итогам рассмотрения двух дел российский «Газпром» задолжал украинской компании 2,56 млрд долл.

После получения решения суда, утром 1 марта «Газпром» отказался поставлять в Украину газ.

Более того, по данным "Укртрансгаза", "Газпром" ни одного дня в этом году не соблюдал требований транзитного контракта по поддержанию необходимого уровня давления газа на входе в украинскую ГТС.

1 марта на заседании СНБО глава МИД Павел Климкин заявил, что РФ снизила давление на входе в украинскую ГТС почти на 20%, что ниже контрактного показателя.

Также Климкин заявил, что из-за снижения давления в ГТС Украины инициирует механизм раннего предупреждения в энергетике по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом и трехсторонний механизм «Украина-ЕС-РФ» по обеспечению транзита газа в страны ЕС.

1 марта руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев на заседании СНБО предложил 3-4 марта ввести в Украине ограничения на потребление газа из-за значительного похолодания и отказа «Газпрома» поставлять газ.