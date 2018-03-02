России придется исполнять решение Стокгольмского арбитража - Порошенко

14:56, 02 марта 2018
Энергетика
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фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на церемонии принесения присяги двумя вновь назначенными судьями Конституционного суда Сергеем Головатым и Василием Лемаком.

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"Позавчера произошло еще одно очень важное для Украины судебное решение - решение Стокгольмского арбитража, где Украина выиграла принципиальный газовый спор. Закончились, наконец, кабальные условия контрактов. Украина с уважением относится к любому судебному решению.

Посмотрите на отношение страны-агрессора. Они не хотят исполнять решение суда. Пренебрежение и неуважение. Вчера на заседании СНБО я подчеркнул, что мы обеспечим исполнение судебного решения, и 4,6 миллиарда долларов поступит в государственную казну. Так же, как и в соответствии с судебным решением через спецконфискацию поступило еще 1,6 миллиарда долларов, которые были похищены из казны", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице "Нафтогаза" обратилась к "Газпрому" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам от 2009 года: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной газа.

22 декабря 2017 года "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долларов за 1 тысячу кубометров; отклонил требования российской стороны в соответствии с принципом "бери или плати" на сумму 56 миллиардов долларов. Поскольку не все требования были удовлетворены, по итогам первого решения "Нафтогаз" оставался должен "Газпрому" около 2 миллиардов долларов.

Второе решение касается транзитного контракта. В соответствии с этим контрактом, "Газпром" должен был транспортировать через Украину 110 миллиардов кубометров газа в год. Поскольку это условие не выполнялось, "Нафтогаз" потребовал в суде взыскать с российской компании 16 миллиардов долларов.

28 февраля "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража относительно транзита, в соответствии с которым суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиарда долларов.

По результатам рассмотрения двух дел российский "Газпром" задолжал украинской компании 2,56 миллиарда долларов.

После получения судебного решения "Газпром" отказался поставлять в Украину газ в марте этого года.

1 марта СНБО поручил инициировать арест активов "Газпрома" в Украине и за рубежом в случае неисполнения им решений Стокгольмского арбитража.

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Теги: #газовый спор#газовый шантаж России