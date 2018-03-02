России придется исполнять решение Стокгольмского арбитража - Порошенко

По словам президента, РФ демонстрирует "пренебрежение и неуважение" к решению Стокгольмского суда, в соответствии с которым "Газпром" задолжал "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

Россия не хочет исполнять решение Стокгольмского арбитражного суда по газовым контрактам, но ей придется это сделать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на церемонии принесения присяги двумя вновь назначенными судьями Конституционного суда Сергеем Головатым и Василием Лемаком.

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"Позавчера произошло еще одно очень важное для Украины судебное решение - решение Стокгольмского арбитража, где Украина выиграла принципиальный газовый спор. Закончились, наконец, кабальные условия контрактов. Украина с уважением относится к любому судебному решению.

Посмотрите на отношение страны-агрессора. Они не хотят исполнять решение суда. Пренебрежение и неуважение. Вчера на заседании СНБО я подчеркнул, что мы обеспечим исполнение судебного решения, и 4,6 миллиарда долларов поступит в государственную казну. Так же, как и в соответствии с судебным решением через спецконфискацию поступило еще 1,6 миллиарда долларов, которые были похищены из казны", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице "Нафтогаза" обратилась к "Газпрому" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам от 2009 года: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной газа.

22 декабря 2017 года "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долларов за 1 тысячу кубометров; отклонил требования российской стороны в соответствии с принципом "бери или плати" на сумму 56 миллиардов долларов. Поскольку не все требования были удовлетворены, по итогам первого решения "Нафтогаз" оставался должен "Газпрому" около 2 миллиардов долларов.

Второе решение касается транзитного контракта. В соответствии с этим контрактом, "Газпром" должен был транспортировать через Украину 110 миллиардов кубометров газа в год. Поскольку это условие не выполнялось, "Нафтогаз" потребовал в суде взыскать с российской компании 16 миллиардов долларов.

28 февраля "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража относительно транзита, в соответствии с которым суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиарда долларов.

По результатам рассмотрения двух дел российский "Газпром" задолжал украинской компании 2,56 миллиарда долларов.

После получения судебного решения "Газпром" отказался поставлять в Украину газ в марте этого года.

1 марта СНБО поручил инициировать арест активов "Газпрома" в Украине и за рубежом в случае неисполнения им решений Стокгольмского арбитража.