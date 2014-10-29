В Брюсселе начались газовые переговоры в трехстороннем формате

Как передает собственный корреспондент УНИАН, переговоры с участием вице-президента Европейской комиссии Гюнтера Эттингера, министров энергетики Украины Юрия Продана и России Александра Новака начались примерно в 19.30 по Брюсселю (20.30 по Киеву).

Как долго они продлятся, пока никто предсказать не может.

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