В Брюсселе начались газовые переговоры в трехстороннем формате
21:24, 29 октября 2014Энергетика
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В Брюсселе начались переговоры по урегулированию спорных газовых вопросов между Киевом и Москвой в трехстороннем формате - с участием России, Украины и Европейской комиссии.
Начались трехсторонние газовые переговоры / УНИАН
Как передает собственный корреспондент УНИАН, переговоры с участием вице-президента Европейской комиссии Гюнтера Эттингера, министров энергетики Украины Юрия Продана и России Александра Новака начались примерно в 19.30 по Брюсселю (20.30 по Киеву).
Как долго они продлятся, пока никто предсказать не может.
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