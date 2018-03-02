«Нафтогаз» пока не получал от «Газпрома» документов по расторжению договоров

В украинском нефтегазовом холдинге не комментируют действия российского контрагента.

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» пока не получал от российского газового монополиста «Газпром» документы об инициации в Стокгольмском арбитраже процедуры расторжения договоров на транзит и закупку российского газа.

Читайте такжеУкраина договорилась с Польшей о срочных поставках газаОб этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе «Нафтогаза».

«Нафтогаз» пока не получил никаких документов от «Газпрома», - сообщили в компании, добавив, что пока не комментируют действия российского контрагента.

Напомним, российский газовый монополист «Газпром» на фоне проигрыша в Стокгольмском арбитраже решить начать процедуру расторжения действующих контрактов на транзит и покупку газа с нефтегазовым холдингом «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, 28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпром», согласно которому арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. По итогу рассмотрения двух дел российский «Газпром» остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.

После получения решения суда, утром 1 марта «Газпром» отказался поставлять в Украину газ. При этом российская компания уже получила за него предоплату. В «Нафтогазе» такое поведение «Газпрома» назвали нарушением решения Стокгольмского арбитража. Более того, по данным «Укртрансгаза», «Газпром» ни единого дня в этом году не соблюдал требование транзитного контракта по поддержанию необходимого уровня давления газа на входе в украинскую ГТС.

Кабмин на пять суток ввел национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике из-за действий российского монополиста «Газпрома», который, в том числе, предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, а также прекращение работы учебных заведений до 6 марта.