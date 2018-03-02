Украина договорилась с Польшей о срочных поставках газа

"Нафтогаз" подписал контракт с польской PGNiG - поставки начались в 6:00 пятницы.

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины», на фоне отказа российского газового монополиста «Газпром» поставлять в Украину в марте ранее законтрактованные объемы газа, заключил контракт на поставку 60 млн куб. м газа с польской компанией PGNiG.

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Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой польской PGNiG.

«Нафтогаз» и польский PGNiG подписали контракт на срочные поставки газа после вчерашнего решения «Газпрома» отказаться от поставок газа «Нафтогазу», которое имело место на следующий день после объявления о решении Стокгольмского трибунала», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, контракт с PGNiG действует до конца марта 2018 года. Объем поставок - более 60 млн куб. м.

Также отмечается, что поставки начались 2 марта в 6:00 через узел «Германовичи», который соединяет украинскую и польскую газотранспортные системы.

Как сообщал УНИАН, Кабмин на пять суток ввел национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике из-за действий российского монополиста «Газпрома», который, в том числе, предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, а также прекращение работы учебных заведений до 6 марта.

1 марта глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины предложил 3-4 марта ввести ограничение на потребление газа из-за значительного похолодания и действий российского «Газпрома», который отказался поставлять газ Украине с 1 марта этого года.

Он сообщил, что из-за значительного похолодания в Украине наблюдается рекордное суточное потребление газа - 200 млн куб. м, при этом 18 млн куб. м газа стали дефицитом, который мог быть перекрыт благодаря поставкам газа из России.

Коболев отметил, что этот дефицит будет частично перекрыт покупками газа по высоким ценам с европейского направления, добавив, что эти счета будут выставлены «Газпрому» за невыполнение контракта. В то же время, по его словам, потребление в 10 млн куб. м газа в сутки перекрыть не выйдет, при этом после 4 марта ожидается потепление, и потребление газа снизится.

28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпром», согласно которому арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. По итогу рассмотрения двух дел российский «Газпром» остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.

После получения решения суда, утром 1 марта «Газпром» отказался поставлять в Украину газ. При этом российская компания уже получила за него предоплату. В «Нафтогазе» такое поведение «Газпрома» назвали нарушением решения Стокгольмского арбитража.

Более того, по данным «Укртрансгаза», «Газпром» ни единого дня в этом году не соблюдал требование транзитного контракта по поддержанию необходимого уровня давления газа на входе в украинскую ГТС.