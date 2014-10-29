Глава "Газпрома" демонстративно опоздал на газовые переговоры в Брюсселе

Несмотря на слухи о возможном финальном этапе дискуссии и нахождения временного компромисса, ни одна из сторон комментировать произошедшее не захотела, говорится в сюжете ТСН.

О том, что Россия не слишком настроена договариваться и демонстрирует, что последнее слово таки за ней, свидетельствует красноречивое опоздание председателя "Газпрома" на встречу с еврокомиссаром, которая предшествовала широкому формату переговоров.

Все стороны хотят пролонгировать так называемый "зимний пакет" до конца марта. В прошлый раз представители РФ, ЕС и Украины договорились, что Киев будет получать российский газ по цене $ 385 до начала марта. Условием поставок является предоплата. При этом Россия откажется от принципа "бери или плати". А "Нафтогаз" должен заплатить до конца этого года долги.

Читайте такжеУкраина готова оплатить России $1,4 млрд газового долга, но ждет результатов переговоров

Вместе с тем, стороны не пришли к согласию, как эти сделки будут оформлены юридически. Киев настаивает на подписании отдельного документа со стабильной ценой в $ 385 долларов, которая не будет зависеть от меняющихся политических настроений в России и которую россияне не могли бы менять в одностороннем порядке. А представитель правительства РФ убеждает, что дополнительных документов не нужно, мол, Россия готова закрепить 100-долларовую скидку простым правительственным постановлением.