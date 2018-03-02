В Брюсселе призвали Киев и Москву немедленно разрешить газовый спор

В ЕК выразили обеспокоенность ситуацией с поставками российского газа в Украину.

Европейская комиссия заявляет, что ситуация, которая сложилась в вопросе поставок российского газа в Украину, вызывает обеспокоенность, и призвала Украину и Россию немедленно найти решение.

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Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении вице-президента Европейской комиссии по энергетическим вопросам Мароша Шефчовича.

«По мнению комиссии, такая ситуация вызывает обеспокоенность не только в отношении прямых поставок природного газа в Украину, но, возможно, также по транзиту газа в ЕС. Поэтому комиссия призывает все заинтересованные стороны, компании и соответствующие министерства Украины и России найти немедленные решения в соответствии с решениями Стокгольмского арбитражного трибунала. Комиссия готова руководить трехсторонним процессом, который в прошлом уже оказался эффективным в спорных ситуациях», - говорится в заявлении.

С этой целью вице-президент призвал министров энергетики Украины и России оценить ситуацию и согласовать необходимые следующие шаги. "Важно, чтобы как Россия, так и Украина подтвердили свои позиции надежного поставщика и транзитера газа, как это и было в последние годы», - подчеркнул он.

Шефчович подтвердил, что украинские органы власти сообщили ЕК о своей озабоченности относительно возможной чрезвычайной ситуации в украинской газотранспортной системе. «Этот вопрос, по информации, которая сейчас доступна комиссии, базируется на трех элементах: постоянное низкое и разное давление для поставки газа из России в Украину для транзита в ЕС: это явление не ново и уже расследовалось ЕК и Европейской сетью операторов газотранспортной системы (ENTSOG) с "Нафтогазом" и "Газпромом" в прошлом году. Однако в нынешних обстоятельствах (низкие температуры, высокий внутренний спрос на газ, ожидаемый прямой импорт из России) низкое давление в системе транспортировки газа становится особенно проблематичным», - отмечают в ЕК.

Другим элементом названо отсутствие прямых поставок от "Газпрома" к "Нафтогазу": выглядит так, что "Нафтогазу" и "Газпрому" не удалось согласовать условия импорта природного газа, несмотря на решение Стокгольмского арбитражного трибунала, что привело к отказу в поставках природного газа даже заранее оплаченных «Нафтогазом» объемов.

В ЕК также отметили, что рост обратных потоков из ЕС в короткие сроки на данный момент является сложной задачей из-за жестких спотовых рынков (низкие температуры по всему ЕС) и трудности для технической перестройки потоков в рамках газотранспортной системы.

«Комиссия еще раз уточняет факты с Европейской сетью операторов системы передачи газа», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2017 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны, но, поскольку не все требования были удовлетворены, по итогам первого решения «Нафтогаз» оставался должен «Газпрому» около 2 млрд долл.

28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража относительно транзита, в соответствии с которым суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. По результатам рассмотрения двух дел «Газпром» должен украинской компании 2,56 млрд долл.

В российской компании не согласились с решением арбитража и заявили, что будут его оспаривать. 1 марта «Газпром» отказался от своих обязательств по поставке в марте в Украину газа и вернул «Нафтогазу» предоплату за это топливо. В Кабмине заявили, что отсутствие в общем балансе российского газа не причинит существенного вреда национальной экономике. При этом с целью минимизации рисков для работы украинской ГТС правительство ввело режим экономии газа в течение нескольких дней.

2 марта в «Газпроме» заявили о намерении инициировать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения действующих контрактов с «Нафтогазом».