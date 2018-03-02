Действия "Газпрома" создают существенные риски для транзита газа в ЕС - "Укртрансгаз"

Несмотря на то, что российская компания снизила давление газа на входе в ГТС до критически низкого уровня, «Укртрансгаз» сможет сбалансировать работу ГТС.

Действия российского газового монополиста «Газпрома» по снижению давления природного газа на входе в украинскую газотранспортную систему до критически низкого уровня создают существенные риски для транзита газа в страны Европы.

Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора ГТС «Укртрансгаза».

«Принимая во внимание экстремальные погодные условия как в Украине, так и в странах ЕС, такие безответственные действия «Газпрома» дополнительно усложняют работу оператора ГТС Украины и искусственно создают существенные риски для бесперебойного транзита значительных объемов газа для европейских потребителей», - заявили в компании, добавив, что по состоянию на сегодня, давление газа на точках входа в ГТС на российской границе продолжает оставаться на критически низком уровне.

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«По состоянию на 14:00 ситуация по обеспечению «Газпромом» давления на входе в ГТС Украины продолжает оставаться критической - давление в магистральных газопроводах на газоизмерительной станции «Суджа» составляет 50,9 кг на кв. см, несмотря на контрактные обязательства - 60-65 кг на кв. см», - говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, о таких действиях российской компании в оперативном порядке была проинформирована Еврокомиссия.

«Благодаря синхронизированным действиям правительства и при поддержке потребителей снизится общее потребление газа по стране, что позволит сбалансировать газотранспортную систему и избежать серьезных последствий от провокаций «Газпрома», - добавили в пресс-службе.