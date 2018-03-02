«Энергоатом» и американская Holtec подписали меморандум о сотрудничестве

Сотрудничество двух компаний предполагает частичную локализацию производства оборудования малых модульных реакторов на украинских предприятиях.

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» и американская инжиниринговая компания Holtec International подписали меморандум о сотрудничестве в сфере использования технологии малых модульных реакторов, которые имеют большие перспективы для использования на АЭС вместо современных реакторов большой мощности.

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Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

«В тексте меморандума отмечается, что он предусматривает не только лицензирование в Украине технологии SMR-160 (англ. small modular reactor, малый модульный реактор мощностью 160 МВт) и дальнейшее строительство этих реакторов на АЭС Украины, но и частичную локализацию производства оборудования для SMR-160 на украинских предприятиях», - говорится в сообщении компании.

В пресс-службе «Энергоатома» отмечают, что такое сотрудничество должно способствовать становлению Украины как ведущего мирового экспортера реакторных систем, конструкций и компонентов для малых модульных реакторов.

Также отмечается, что для выполнения целей меморандума две компании создадут координационный комитет, который проведет оценку нормативной документации проекта SMR-160 с целью внедрения этой технологии в Украине. Комитет также оценит использование малых реакторов с учетом методологии МАГАТЭ и других международных организаций. После этого будет проведена оценка украинской атомной промышленности и подготовлены предложения по локализации производства оборудования SMR-160.

Как сообщал УНИАН, в марте 2017 года директор «Научно-технического центра» «Энергоатома» Николай Власенко сообщил, что компания изучает возможность замены действующих энергоблоков АЭС мощностью 440 или 1000 МВт (после вывода их из эксплуатации) на малые модульные реакторы мощностью 150 или 300 МВт.

По его словам, «Энергоатом» прорабатывает вариант использования малых реакторов компании Holtec, которая планирует уже в 2022-2024 годах получить первые промышленные образцы такого оборудования, а также сертификат на право распространения этой технологии в третьи страны. Новые реакторы, по словам Власенко, смогут работать до 100 лет, они имеют высокий уровень маневренности и могут быть размещены на территории действующих АЭС.

В сентябре 2017 года Holtec International предложил руководству Украины создать в нашей стране хаб для производства необходимого оборудования и распространения технологии малых модульных ядерных реакторов.

По информации «Энергоатома», технология малых модульных реакторов признана одним из наиболее перспективных направлений в строительстве атомных электростанций. Эти реакторы обладают значительно более высоким уровнем безопасности по сравнению с традиционными типами реакторов за счет отсутствия в них оборудования, которое требует внешнего электроснабжения, а также за счет других систем пассивной безопасности. Реакторы проекта SMR-160 имеют возможность работать в режиме маневрирования мощностью, строятся на небольших площадях и не требуют подведения мощных линий электропередач.

Справка УНИАН. Holtec International является ведущим мировым разработчиком технологий и производителем оборудования для транспортировки и хранения отработанного ядерного топлива. Также Holtec International является одним из мировых лидеров по разработке малых модульных реакторов.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.