Газовый конфликт с Россией: поляки обещают Украине помощь

Польская PGNiG готова обеспечивать стабильные и безопасные поставки газа в Украину на фоне демарша «Газпрома».

Крупнейшая государственная газовая компания Польши PGNiG готова обеспечивать стабильные и безопасные поставки газа в Украину на фоне действий российского газового монополиста «Газпрома», который, несмотря на предоплату и в нарушение решения Стокгольмского арбитража, за 15 минут до начала поставок отказался поставлять газ нашей стране.

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Об этом сообщила пресс-служба PGNiG со ссылкой на слова президента правления компании Петра Возняка.

«Мы готовы увеличить объем поставок или продлить срок действия контракта, в зависимости от спроса на украинском рынке. PGNiG может обеспечивать стабильные и безопасные поставки газа благодаря диверсифицированному портфелю, который включает как внутреннюю добычу в Польше, так и импорт, в том числе регулярные поставки СПГ из Катара и США», - цитирует Возняка пресс-служба.

«Энергетическая солидарность и плодотворное сотрудничество с соседними странами —наша обязанность. Особенно теперь, когда у Украины возникли трудности с поставками из России, а потребность в природном газе для обеспечения населения теплом увеличилась из-за значительного похолодания», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины», на фоне отказа российского газового монополиста «Газпром» поставлять в Украину в марте ранее законтрактованные объемы газа, заключил контракт на поставку 60 млн куб. м газа с польской компанией PGNiG.