Порошенко: транзиту газа в Европу ничего не угрожает (видео)

Порошенко созвал совещание относительно решения российского «Газпрома» расторгнуть контракты с «Нафтогазом».

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что несмотря на действия «Газпрома», который в нарушение контракта значительно снизил давление природного газа на входе в украинскую газотранспортную систему, транзиту российского газа в Европу ничего не угрожает, а Украина в очередной раз подтвердила свой статус надежного партнера.

«Мы уверены, что контракт не будет разорван, мы уверены, что транзиту ничего не угрожает. Украина в очередной раз четко подтвердила свой статус как надежного поставщика. К сожалению, Российская Федерация и «Газпром» еще раз продемонстрировали, что как только наступает холод - они в очередной раз делают попытки использовать поставки газа как механизм политического давления – это не пройдет», - сказал Порошенко в эфире одного из украинских телеканалов.

«Украина надежный партнер, и эти события в очередной раз это подтверждают», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2017 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у «Газпрома» во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 долл. за 1 тыс. куб. м; отклонил требования российской стороны в соответствии с принципом «бери или плати» на сумму 56 млрд долл. Поскольку не все требования были удовлетворены, по итогам первого решения «Нафтогаз» оставался должен «Газпрому» около 2 млрд долл.

Читайте такжеКабмин ввел "национальный план" из-за перекрытого Россией газового вентиля: переходим на мазут

28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража относительно транзита, в соответствии с которым суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. По результатам рассмотрения двух дел «Газпром» должен украинской компании 2,56 млрд долл.

В российской компании не согласились с решением арбитража и заявили, что будут его оспаривать. 1 марта «Газпром» отказался от своих обязательств по поставке в марте в Украину газа и вернул «Нафтогазу» предоплату за это топливо. В Кабмине заявили, что отсутствие в общем балансе российского газа не причинит существенного вреда национальной экономике. При этом с целью минимизации рисков для работы украинской ГТС правительство ввело режим экономии газа в течение нескольких дней.

2 марта в «Газпроме» заявили о намерении инициировать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения действующих контрактов с «Нафтогазом».