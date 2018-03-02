«Газпром» обязательно заплатит «Нафтогазу» все $4,6 миллиарда убытков – Порошенко

Напомним, 28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража относительно транзита, в соответствии с которым суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. По результатам рассмотрения двух дел «Газпром» должен украинской компании 2,56 млрд долл.

Российский газовый монополист «Газпром», который проиграл национальному нефтегазовому холдингу «Нафтогаз Украины» спор в Стокгольмском арбитраже, обязательно заплатит украинской компании 4,6 млрд долл., которые были определены решением арбитража.

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Об этом в эфире одного из национальных телеканалов заявил президент Петр Порошенко.

«Все эти деньги, до последней копейки, Украине будут выплачены. По этому поводу у меня нет никакого сомнения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 марта в «Газпроме» заявили о намерении инициировать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения действующих контрактов с «Нафтогазом».

В конце декабря 2017 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны, но, поскольку не все требования были удовлетворены, по итогам первого решения «Нафтогаз» оставался должен «Газпрому» около 2 млрд долл.

28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража относительно транзита, в соответствии с которым суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. По результатам рассмотрения двух дел «Газпром» должен украинской компании 2,56 млрд долл.

В российской компании не согласились с решением арбитража и заявили, что будут его оспаривать. 1 марта «Газпром» отказался от своих обязательств по поставке в марте в Украину газа и вернул «Нафтогазу» предоплату за это топливо.

В Кабмине заявили, что отсутствие в общем балансе российского газа не причинит существенного вреда национальной экономике. При этом с целью минимизации рисков для работы украинской ГТС правительство ввело режим экономии газа в течение нескольких дней.

В свою очередь «Нафтогаз», на фоне отказа российского газового монополиста «Газпром» поставлять в Украину в марте ранее законтрактованные объемы газа, заключил контракт на поставку 60 млн куб. м газа с польской компанией PGNiG. Контракт с PGNiG действует до конца марта 2018 года, но может быть пролонгирован.

Справка УНИАН. В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в частности из Словакии – 9,1 млрд куб. м, Венгрии – 1 млрд куб. м и Польши – 1 млрд куб. м. В 2017 году увеличила импорт газа на 26,8% - до 14,1 млрд куб. м.