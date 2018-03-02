Порошенко заверил украинцев в отсутствии проблем, несмотря на действия "Газпрома"

По словам президента, отсутствия проблем удастся достичь благодаря правительственному плану по сокращению потребления газа.

Украина вполне уверенно и без чрезвычайных ситуаций пройдет период мартовских холодов, несмотря на действия российского газового монополиста «Газпром», который, проиграв Стокгольмский арбитраж, снизил давление природного газа на входе в украинскую газотранспортную систему до критически низкого уровня.

Об этом в эфире одного из национальных телеканалов заявил президент Петр Порошенко.

«Мы абсолютно твердо пройдем этот кризисный момент. Ни экономике, ни социальной сфере ничего не угрожает», - сказал он.

Также президент добавил, что этого удастся достичь благодаря правительственному плану по сокращению потребления газа.

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«Я хочу поблагодарить правительство, поскольку вчера, согласно решению СНБО, был проведен энергетический штаб, были приняты исчерпывающие решения относительно сокращения потребления газа, которые позволяют нам пройти режим холодов и попытку РФ создать трудности для Украины без каких-либо чрезвычайных ситуаций», - подчеркнул Порошенко.

Также президент добавил, что этого удастся достичь благодаря правительственному плану по сокращению потребления газа.

«Я хочу поблагодарить правительство, поскольку вчера, согласно решению СНБО, был проведен Энергетический штаб, были приняты исчерпывающие решения относительно сокращения потребления газа, которые позволяют нам пройти режим холодов и попытку РФ создать трудности для Украины без каких-либо чрезвычайных ситуаций», - подчеркнул Порошенко.

Также глава государства считает, что такие действия «Газпрома» подчеркивают то, что он - ненадежный партнер.

«Несмотря на то, что мы вынуждены были перейти по отдельным генерациям на мазут, что существенно поднимает стоимость электроэнергии, и пойти на другие ограничительные меры, я уверен, что они будут длиться очень короткое время. Уже с третьего числа нас ждет потепление… Ситуация стопроцентно будет контролируемой», - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2017 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны, но, поскольку не все требования были удовлетворены, по итогам первого решения «Нафтогаз» оставался должен «Газпрому» около 2 млрд долл.

28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража относительно транзита, в соответствии с которым суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. По результатам рассмотрения двух дел «Газпром» должен украинской компании 2,56 млрд долл.

В российской компании не согласились с решением арбитража и заявили, что будут его оспаривать. 1 марта «Газпром» отказался от своих обязательств по поставке в марте в Украину газа и вернул «Нафтогазу» предоплату за это топливо. Также российская компания снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе Украины до критически низкого уровня, что создает существенные риски для обеспечения транзита газа в страны ЕС.

В Кабмине заявили, что отсутствие в общем балансе российского газа не причинит существенного вреда национальной экономике. При этом с целью минимизации рисков для работы украинской ГТС правительство ввело режим экономии газа в течение нескольких дней.