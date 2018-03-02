Коболев о реакции «Газпрома» на проигрыш в Стокгольме: они сами пошли в трибунал

Глава «Нафтогаза» прокомментировал последние шаги российского монополиста.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев напомнил, что российская сторона сама обратилась в Стокгольмский арбитраж из-за спора с Украиной, а следовательно - может обижаться за поражение только на себя.

Читайте также«Газпром» обязательно заплатит «Нафтогазу» все $4,6 миллиарда убытков – ПорошенкоСоответствующее заявление Коболев обнародовал в Facebook.

«Сами пошли в трибунал, сами же и обиделись, когда проиграли:)», - прокомментировал глава «Нафтогаза» действия российского монополиста.

Напомним, российский газовый монополист «Газпром» на фоне проигрыша в Стокгольмском арбитраже решил начать процедуру расторжения действующих контрактов на транзит и покупку газа с нефтегазовым холдингом «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, 28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпром», согласно которому арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. По итогам рассмотрения двух дел российский «Газпром» остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.

После получения решения суда, утром 1 марта «Газпром» отказался поставлять в Украину газ. При этом российская компания уже получила за него предоплату. В «Нафтогазе» такое поведение «Газпрома» назвали нарушением решения Стокгольмского арбитража. Более того, по данным «Укртрансгаза», «Газпром» ни одного дня в этом году не соблюдал требования транзитного контракта по поддержанию необходимого уровня давления газа на входе в украинскую ГТС.

Кабмин на пять суток ввел национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике из-за действия российского монополиста «Газпрома», который, в частности, предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, а также прекращение работы учебных заведений до 6 марта.