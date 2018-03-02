"Газпром" не имеет права односторонне разрывать контракты с Украиной - Порошенко

В случае невыполнения "Газпромом" своих контрактных обязательств "Нафтогаз" обратится в арбитраж за дополнительной компенсацией ущерба, созданного безответственными действиями российской компании.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что контракты Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" и российского газового монополиста "Газпрома" не предусматривают возможности расторжения в одностороннем порядке.

«Меня проинформировали после очень внимательного изучения контракта между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом»: контрактами не предусматривается право их расторжения в одностороннем порядке, и такие заявления «Газпрома» могут объясняться только нежеланием выполнять свои контрактные обязательства. Я уверен, если это произойдет, «Нафтогаз» обратится в арбитраж за дополнительной компенсацией ущерба, созданного безответственными действиями «Газпрома», - сказал Порошенко в эфире одного из украинских телеканалов.

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Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2017 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны, но, поскольку не все требования были удовлетворены, по итогам первого решения «Нафтогаз» оставался должен «Газпрому» около 2 млрд долл.

28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража относительно транзита, в соответствии с которым суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. По результатам рассмотрения двух дел «Газпром» должен украинской компании 2,56 млрд долл.

В российской компании не согласились с решением арбитража и заявили, что будут его оспаривать. 1 марта «Газпром» отказался от своих обязательств по поставке в марте в Украину газа и вернул «Нафтогазу» предоплату за это топливо. Также российская компания снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе Украины до критически низкого уровня, что создает существенные риски для обеспечения транзита газа в страны ЕС.

В Кабмине заявили, что отсутствие в общем балансе российского газа не причинит существенного вреда национальной экономике. При этом с целью минимизации рисков для работы украинской ГТС правительство ввело режим экономии газа в течение нескольких дней.