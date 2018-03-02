В «Газпроме» заявили, что в ближайшее время не будут прекращать транзит газа через Украину

Это связано с тем, что сторонам требуется время для урегулирования юридических сложностей, отметили в компании.

В ближайшее время транзит российского газа через Украину продолжится, несмотря на решение «Газпрома» расторгнуть все контракты с Киевом.

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Об этом заявил РБК официальный представитель компании Сергей Куприянов.

«Если бы это было так, мы бы так прямо сказали», — сказал Куприянов, отвечая на вопрос, означает ли начало процедуры расторжения контракта с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже немедленное прекращение транзита через Украину.

Источник в трейдерской «дочке» «Газпрома» «Газпром экспорте» также подтвердил, что транзит через Украину продолжится, поскольку для разрыва контрактов необходимо пройти через юридический процесс.​ «Судебная процедура требует времени. Мы не прекращаем прямо сейчас прокачку газа через Украину», — сказал собеседник.

Сам транзитный контракт «Газпрома» также не подразумевает немедленного прекращения транзита при разрыве соглашения. В частности, статья 8.2 прямо указывает, что при наличии противоречий для расторжения контракта стороны должны обратиться в Стокгольмский арбитраж. «В случае если стороны в течение 30 дней с момента возникновения какого бы то ни было спора или разногласия не смогут прийти к взаимоприемлемому решению, то любой спор, разногласие или претензия в связи с настоящим контрактом либо его нарушением, расторжением или недействительностью будут окончательно разрешены путем арбитража в соответствии с регламентом Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма», — говорится в тексте соглашения.

Топ-менеджер Uniper, крупнейшего потребителя газа «Газпрома» из Германии сообщил, что не в курсе планов «Газпрома» прекратить транзит газа через Украину и разорвать контракт с «Нафтогазом». «Никаких переговоров с нами не велось, нас никто не уведомлял о планах отказа от транзита газа через Украину», — заявил он и отметил, что удивлен и ошарашен таким заявлением.

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Как сообщал УНИАН, 2 марта в «Газпроме» заявили о намерении инициировать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения действующих контрактов с «Нафтогазом».

В конце декабря 2017 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны, но, поскольку не все требования были удовлетворены, по итогам первого решения «Нафтогаз» оставался должен «Газпрому» около 2 млрд долл.

28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража относительно транзита, в соответствии с которым суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. По результатам рассмотрения двух дел «Газпром» должен украинской компании 2,56 млрд долл.

В российской компании не согласились с решением арбитража и заявили, что будут его оспаривать. 1 марта «Газпром» отказался от своих обязательств по поставке в марте в Украину газа и вернул «Нафтогазу» предоплату за это топливо.

В Кабмине заявили, что отсутствие в общем балансе российского газа не причинит существенного вреда национальной экономике. При этом с целью минимизации рисков для работы украинской ГТС правительство ввело режим экономии газа в течение нескольких дней.

В свою очередь «Нафтогаз», на фоне отказа российского газового монополиста «Газпром» поставлять в Украину в марте ранее законтрактованные объемы газа, заключил контракт на поставку 60 млн куб. м газа с польской компанией PGNiG. Контракт с PGNiG действует до конца марта 2018 года, но может быть пролонгирован.

Справка УНИАН. В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в частности из Словакии – 9,1 млрд куб. м, Венгрии – 1 млрд куб. м и Польши – 1 млрд куб. м. В 2017 году увеличила импорт газа на 26,8% - до 14,1 млрд куб. м.