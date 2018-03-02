Гройсман успокоил: дефицит газа будет преодолен в течение пяти дней

Премьер-министр оценил возникший дефицит газа в несколько десятков миллионов кубов в сутки.

Дефицит природного газа в газотранспортной системе Украины, который возник после того, как российский «Газпром» снизил давление газа на входе в украинскую ГТС до критически низкого уровня, а также отказался поставлять законтрактованные на март объемы голубого топлива, будет преодолен в течение пяти дней.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время пресс-конференции.

«Если говорить в цифрах, это (дефицит газа в ГТС – УНИАН) немного больше нескольких десятков миллионов кубов в сутки. По большому счету, такой дефицит наблюдается сегодня, но я подчеркиваю то, что он будет компенсирован и мы выйдем на нормальный объем на протяжении пяти дней», - сказал он.

Ранее президент Украины Петро Порошенко заверил, что Украина вполне уверенно и без чрезвычайных ситуаций пройдет период мартовских холодов, несмотря на действия российского газового монополиста «Газпром», который, проиграв Стокгольмский арбитраж, снизил давление природного газа на входе в украинскую газотранспортную систему до критически низкого уровня.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2017 года «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны, но, поскольку не все требования были удовлетворены, по итогам первого решения «Нафтогаз» оставался должен «Газпрому» около 2 млрд долл.

28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража относительно транзита, в соответствии с которым суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. По результатам рассмотрения двух дел «Газпром» должен украинской компании 2,56 млрд долл.

В российской компании не согласились с решением арбитража и заявили, что будут его оспаривать. 1 марта «Газпром» отказался от своих обязательств по поставке в марте в Украину газа и вернул «Нафтогазу» предоплату за это топливо. Также российская компания снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе Украины до критически низкого уровня, что создает существенные риски для обеспечения транзита газа в страны ЕС.

В Кабмине заявили, что отсутствие в общем балансе российского газа не причинит существенного вреда национальной экономике. При этом с целью минимизации рисков для работы украинской ГТС правительство ввело режим экономии газа в течение нескольких дней.