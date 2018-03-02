Запасов газа достаточно в подземных хранилищах, проблема в их пропускной способности - «Нафтогаз»

Витренко добавил, что сделать такую систему подземных хранилищ, когда в какой-либо момент, при какой-либо погоде всегда можно отобрать сколько угодно газа, – очень дорогая инвестиция.

Украина располагает большими запасами природного газа в подземных хранилищах (более 10 млрд куб. м), а проблема для восполнения дефицита газа в газотранспортной системе, возникшего по вине российского «Газпрома», вызвана лишь тем, что эти хранилища имеют ограниченную пропускную способность по выдаче газа в ГТС.

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Об этом в эфире одного из национальных телеканалов заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

«Сейчас в наших хранилищах более 10 млрд куб. м. У нас вообще нет проблемы с газом в хранилищах. Проблема, которая у нас есть, - это сколько мы можем поднять газа в сутки. Это узкое место. Мы спокойно прошли бы март, даже если сейчас у нас оставалось бы в хранилищах 6 млрд куб. м», - сказал он.

Витренко добавил, что сделать такую систему подземных хранилищ, когда в какой-либо момент, при какой-либо погоде всегда можно отобрать сколько угодно газа, – очень дорогая инвестиция.

По его словам, от «Газпрома» ожидались поставки газа на март в объеме 500 млн куб. м.