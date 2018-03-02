Запасов газа достаточно в подземных хранилищах, проблема в их пропускной способности - «Нафтогаз»

20:50, 02 марта 2018
Энергетика
161 0
От «Газпрома» ожидались поставки газа на март в объеме 500 млн куб. м. / Фото УНИАН

Читайте такжеВ Украине из-за отказа «Газпрома» поставлять газ закрывают все учебные заведения

Об этом в эфире одного из национальных телеканалов заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

«Сейчас в наших хранилищах более 10 млрд куб. м. У нас вообще нет проблемы с газом в хранилищах. Проблема, которая у нас есть, - это сколько мы можем поднять газа в сутки. Это узкое место. Мы спокойно прошли бы март, даже если сейчас у нас оставалось бы в хранилищах 6 млрд куб. м», - сказал он.

Витренко добавил, что сделать такую систему подземных хранилищ, когда в какой-либо момент, при какой-либо погоде всегда можно отобрать сколько угодно газа, – очень дорогая инвестиция.

По его словам, от «Газпрома» ожидались поставки газа на март в объеме 500 млн куб. м.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Нафтогаз и Газпром
Новость в сюжете: Газовый спор Украины с Россией