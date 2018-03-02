Украинская ГТС с завтрашнего дня возобновит работу в нормальном режиме – «Нафтогаз»

По словам Витренко, эти сутки являются самыми критическими для ГТС.

Украинская газотранспортная система с завтрашнего дня возобновит работу в нормальном режиме после того, как будет преодолен дефицит газа, который был вызван снижением давления на входе в ГТС из-за действий российского газового монополиста «Газпром», который проиграл госхолдингу «Нафтогазу» спор в Стокгольмском арбитраже и должен выплатить 2,56 млрд долл.

Читайте также«Нафтогаз» намерен потребовать от «Газпрома» компенсацию стоимости импорта газа из ЕС

Об этом в эфире одного из национальных телеканалов заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

«Эти сутки являются критическими, но мы видим, что мы их проходим… С завтрашнего дня мы увидим абсолютно стабильную работу ГТС и сможем вернуться в нормальный режим работы, без каких-либо ограничений», - сказал он, добавив, что стабилизации положения удается достичь благодаря тому, что население сократило потребление газа, промышленные предприятия перешли от использования газа на электроэнергию, а ТЭЦ перешли на использование резервного вида топлива – мазута.

Как сообщал УНИАН, после того, как «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл., российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб. м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня 50,6 кг на кв. см. В «Нафтогазе» сообщили, что такие действия «Газпрома» являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС. Для его преодоления Кабмин ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, а «Нафтогаз» в срочном порядке купил у польской компании PGNiG 60 млн куб. м голубого топлива.

По словам президента Петра Порошенко, благодаря действиям «Нафтогаза» и Кабмина Украина уверенно пройдет этот период без каких-либо чрезвычайных ситуаций.