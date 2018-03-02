В "Нафтогазе" сообщили об увеличении объема импорта газа из ЕС в пять раз с завтрашнего дня

По словам главного коммерческого директора "Нафтогаза", Украина доказала, что она - надежный транзитер.

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» с завтрашнего дня в пять раз увеличит объем импорта природного газа из стран ЕС для восполнения дефицита газа, который возник в газотранспортной системе по вине российского газового монополиста «Газпром».

Об этом в эфире одного из национальных телеканалов сообщил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Читайте такжеГройсман успокоил: дефицит газа будет преодолен в течение пяти дней«С завтрашнего дня мы будет покупать в пять раз больше газа из Европы, чем сегодня», - сказал он, добавив, что это будет гораздо больший объем, чем тот, который Украина должна была получать от «Газпрома».

Витренко также отметил, что Украина, снизив собственное потребление газа, для обеспечения бесперебойного транзита голубого топлива в ЕС, доказала, что «мы надежный транзитер».

Как сообщал УНИАН, после того, как «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл., российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб. м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня 50,6 кг на кв. см. В «Нафтогазе» сообщили, что такие действия «Газпрома» являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС. Для его преодоления Кабмин ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, а «Нафтогаз» в срочном порядке купил у польской компании PGNiG 60 млн куб. м голубого топлива.

По словам президента Петра Порошенко, благодаря действиям «Нафтогаза» и Кабмина Украина уверенно пройдет этот период без каких-либо чрезвычайных ситуаций.