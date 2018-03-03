В "Нафтогазе" объяснили, почему газ из подземных хранилищ не решает проблему дефицита

Украина имеет большие запасы газа в подземных хранилищах, проблема только в их пропускной способности.

Украина располагает большими запасами природного газа в подземных хранилищах (более 10 млрд куб. м), а проблема для восполнения дефицита газа в газотранспортной системе, возникшего по вине российского «Газпрома», вызвана лишь тем, что эти хранилища имеют ограниченную пропускную способность по выдаче газа в ГТС.

Об этом в эфире одного из национальных телеканалов заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

Читайте такжеУкраинская ГТС с завтрашнего дня возобновит работу в нормальном режиме – «Нафтогаз»«Сейчас в наших хранилищах более 10 млрд куб. м. У нас вообще нет проблемы с газом в хранилищах. Проблема, которая у нас есть, - это сколько мы можем поднять газа в сутки. Это узкое место. Мы спокойно прошли бы март, даже если сейчас у нас оставалось бы в хранилищах 6 млрд куб. м», - сказал он.

Витренко добавил, что сделать такую систему подземных хранилищ, когда в какой-либо момент, при какой-либо погоде всегда можно отобрать сколько угодно газа, – очень дорогая инвестиция.

По его словам, от «Газпрома» ожидались поставки газа на март в объеме 500 млн куб. м.

Как сообщал УНИАН, после того, как «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл., российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб. м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня 50,6 кг на кв. см. В «Нафтогазе» сообщили, что такие действия «Газпрома» являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС. Для его преодоления Кабмин ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, а «Нафтогаз» в срочном порядке купил у польской компании PGNiG 60 млн куб. м голубого топлива.

По словам президента Петра Порошенко, благодаря действиям «Нафтогаза» и Кабмина Украина уверенно пройдет этот период без каких-либо чрезвычайных ситуаций.Также президент заявил, что «Газпром» заплатит «все до копейки», согласно решения Стокгольмского арбитража.

В 2018 год Украина вошла с крупнейшими по сравнению с началом пяти последних лет запасами газа в подземных хранилищах – 14,7 млрд куб. м газа.

2 марта в "Нафтогазе" сообщили об увеличении объема импорта газа из ЕС в пять раз.