Уровень давления газа находится на достаточном уровне для обеспечения потребностей потребителей - Минэнергоугля

По словам заместителя министра энергетики и угольной промышленности по вопросам евроинтеграции, Украина, в отличие от "Газпрома", является последовательным и законопослушным партнером.

Давление природного газа на входе в украинскую газотранспортную систему на восточной границе Украины, ранее сниженное российским газовым монополистом «Газпром» до критически низкого значения, уже находится на достаточном для обеспечения нужд потребителей уровне.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам евроинтеграции Наталья Бойко.

«Вчера в течение дня снижение давления не произошло. Сейчас оно не критично для обеспечения газом украинских потребителей. Украинцы должны оставаться в тепле и комфорте - это приоритет. Но мы подчеркиваем невыполнение россиянами своих обязательств», - написала она.

Бойко подчеркнула, что Украина, в отличие от «Газпрома», является последовательным и законопослушным партнером.

«Фактически «Газпром» продемонстрировал, что он не готов выполнять решения европейских арбитров и нарушает контракты. Украина, напротив, является надежным, предсказуемым и законопослушным партнером. Мы последовательными», - заявила Бойко.

Читайте такжеВ "Нафтогазе" сообщили об увеличении объема импорта газа из ЕС в пять раз с завтрашнего дня

Как сообщал УНИАН, после того, как «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл., российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб. м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня 50,9 кг на кв. см.

В «Нафтогазе» сообщили, что такие действия «Газпрома» являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС. Для его преодоления Кабмин ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, а «Нафтогаз» в срочном порядке купил у польской компании PGNiG 60 млн куб. м голубого топлива.

По словам президента Петра Порошенко, благодаря действиям «Нафтогаза» и Кабмина Украина уверенно пройдет этот период без каких-либо чрезвычайных ситуаций. Также президент заявил, что «Газпром» заплатит «все до копейки», согласно решения Стокгольмского арбитража.