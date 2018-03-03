Уровень давления газа находится на достаточном уровне для обеспечения потребностей потребителей - Минэнергоугля

10:08, 03 марта 2018
Энергетика
657 0
Вчера в течение дня снижение давления не произошло / фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам евроинтеграции Наталья Бойко.

«Вчера в течение дня снижение давления не произошло. Сейчас оно не критично для обеспечения газом украинских потребителей. Украинцы должны оставаться в тепле и комфорте - это приоритет. Но мы подчеркиваем невыполнение россиянами своих обязательств», - написала она.

Бойко подчеркнула, что Украина, в отличие от «Газпрома», является последовательным и законопослушным партнером.

«Фактически «Газпром» продемонстрировал, что он не готов выполнять решения европейских арбитров и нарушает контракты. Украина, напротив, является надежным, предсказуемым и законопослушным партнером. Мы последовательными», - заявила Бойко.

Читайте такжеВ "Нафтогазе" сообщили об увеличении объема импорта газа из ЕС в пять раз с завтрашнего дня

Как сообщал УНИАН, после того, как «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл., российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб. м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня 50,9 кг на кв. см.

В «Нафтогазе» сообщили, что такие действия «Газпрома» являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС. Для его преодоления Кабмин ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, а «Нафтогаз» в срочном порядке купил у польской компании PGNiG 60 млн куб. м голубого топлива.

По словам президента Петра Порошенко, благодаря действиям «Нафтогаза» и Кабмина Украина уверенно пройдет этот период без каких-либо чрезвычайных ситуаций. Также президент заявил, что «Газпром» заплатит «все до копейки», согласно решения Стокгольмского арбитража.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Газовая война Украины с Россией
Теги: #поставки газа#Нафтогаз и Газпром#нехватка газа в Украине