Цены на нефть поднялись выше отметки $87 на статистике из США

На мировых торгах в четверг, 30 октября, цены на нефть продолжают расти на статистике по коммерческим запасам нефти в США, передает ПРАЙМ.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI уже увеличилась на 0,61% — до 81,92 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,16% — до 87,04 доллара за баррель.

Читайте такжеMorgan Stanley: кризис в Украине слишком дорого обойдется РоссииВ среду Минэнерго США сообщило о росте коммерческих запасов нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 октября, на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,5%, — до 379,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали увеличения запасов нефти на 3,37 миллиона баррелей.

Читайте такжеРоссия из-за санкций и дешевой нефти может сократить расходы бюджета на 10%Между тем, как отмечают эксперты, проблема избыточного предложения на рынке все еще существует, потому что ОПЕК до сих пор не дает никаких комментариев по поводу возможного сокращения добычи.