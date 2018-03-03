Украина в полном объеме обеспечила транзит газа в страны ЕС - Порошенко

Президент отметил, что Украина хорошо проинформировала европейских партнеров о действиях российского газового монополиста.

Украина в полном объеме обеспечила транзит природного газа в страны ЕС, несмотря дефицит газа в украинской газотранспортной, который возник по вине российского «Газпрома», который, нарушая решение Стокгольмского арбитража, отказался импортировать в Украину газ и снизил давление на входе в украинскую ГТС до критически низкого уровня.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, посетив диспетчерский пункт госкомпании-оператора ГТС «Укратрансгаз».

«Мы в полном объеме обеспечили транзит газа в страны ЕС. Россияне очень надеялись, что Украина начнет отбор газа с транзита. Не дождутся. Украина – надежный транзитер, надежное государство, надежный партнер», - заявил глава государства, отметив, что ранее Украина хорошо проинформировала европейских партнеров о действиях российского газового монополиста.

Представители "Укртрансгаза" продемонстрировали главе государства, что давление на входе в ГТС Украины со стороны России ниже контрактных значений, тогда как давление на выходе из украинской ГТС в сторону ЕС даже чуть выше необходимого.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" по иску к "Газпрому". "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. Также "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долл. в пользу "Нафтогаза". За задолженность будут начислять проценты - 526 тыс. долл. на день, начиная с 1 марта.

Однако "Газпром" не согласен с решением Стокгольмского арбитража выплатить компенсацию "Нафтогазу".

Напомним, 1 марта в "Газпроме" сообщили, что "Нафтогаз Украины" осуществил предоплату для возобновления поставок российского газа с марта. Одновременно "Газпром" вернул деньги, заявив, что это связано с отсутствием согласованного дополнительного договора с действующим контрактом. В "Нафтогазе" назвали отказ "Газпрома" от поставок газа нарушением договора и невыполнением решения арбитража.

Читайте такжеУкраинская ГТС с завтрашнего дня возобновит работу в нормальном режиме – «Нафтогаз»А уже 2 марта НАК призвал украинцев снизить температуру в помещениях на 1-2 градуса для экономии потребления газа.

В свою очередь Владимир Гройсман надеется, что ситуация с газом будет введена в штатный режим 6 марта.