Порошенко заявил о стабилизации ситуации с газоснабжением в Украине (видео)

По его словам, откликнувшись на призыв уменьшить потребление газа, граждане на 14% сократили потребление голубого топлива.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о стабилизации ситуации с газоснабжением в Украине.

Об этом он сообщил на Facebook. "Сложная ситуация, которая возникла из-за действий "Газпрома", которая благодаря слаженным действиям украинцев и власти, - преодолена. По состоянию на утро субботы мы имеем резкое увеличение поставок газа из Польши, Словакии и Венгрии", - заявил он.

По словам президента, откликнувшись на призыв уменьшить потребление газа, граждане на 14% сократили потребление голубого топлива.

"Сегодня мы имеем стабильную ситуацию с газоснабжением: имеем достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт", - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, после того, как «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл., российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб. м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня 50,6 кг на кв. см.

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В «Нафтогазе» сообщили, что такие действия «Газпрома» являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС. Для его преодоления Кабмин ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, а «Нафтогаз» в срочном порядке купил у польской компании PGNiG 60 млн куб. м голубого топлива.

По словам президента Петра Порошенко, благодаря действиям «Нафтогаза» и Кабмина Украина уверенно пройдет этот период без каких-либо чрезвычайных ситуаций.Также президент заявил, что «Газпром» заплатит «все до копейки», согласно решения Стокгольмского арбитража.

В 2018 год Украина вошла с крупнейшими по сравнению с началом пяти последних лет запасами газа в подземных хранилищах – 14,7 млрд куб. м газа. 2 марта в "Нафтогазе" сообщили об увеличении объема импорта газа из ЕС в пять раз.