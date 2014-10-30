Украина, Россия и ЕС снова не договорились по газовому вопросу

Европейская комиссия сообщает, что пресс-конференции, которая должна была состояться в случае достижения договоренностей в ходе трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и ЕС по решению спорных газовых вопросов между Киевом и Москвой, "сегодня не будет".

Из этого следует, что договоренностей нет.

"Пресс-конференции в 8.30 30 октября не будет", - сообщает ЕК, добавляя, что дополнительно проинформирует о возможных мероприятиях для прессы.

Другие детали не сообщаются.

Как сообщал УНИАН, глава "Газпрома" вчера вечером демонстративно опоздал на газовые переговоры с Украиной и Европейской комиссией, из-за чего встреча началась с сильным опозданием.

Напомним, что «Нафтогаз» обязуется до конца октября выплатить 1,45 млрд долл. за поставки российского газа в 2013 году и до конца года - 1,6 млрд. Таким образом, всего в этом году украинская сторона должна выплатить 3,1 млрд долл.

Вместе с тем, российская сторона утверждает, что каких-либо гарантий по оплате долгов и предоплаты за новые поставки получено не было. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в Украине физически нет средств на предоплату газа в ноябре-декабре, в течение недели Еврокомиссия и "Нафтогаз" должны найти средства.

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