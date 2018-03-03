"Газпром" компенсирует высокую стоимость газа, импортируемого из ЕС для преодоления кризиса - Порошенко

Президент заявляет, что срочные поставки газа из ЕС оказались значительно дороже той цены, по которой Украине должен был поставлять газ российский "Газпром".

Российский газовый монополист «Газпром» компенсирует высокую стоимость природного газа, который был 2-3 марта импортирован из стран Европейского Союза для преодоления дефицита топлива в украинской газотранспортной системе, что было вызвано неправомерными действиями российского поставщика.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, посетив диспетчерский пункт госкомпании-оператора ГТС «Укратрансгаз».

«Цена, по которой мы должны были получать газ (от «Газпрома» - УНИАН) по решению Стокгольмского арбитража, составляла 238,55 долл. за тыс. куб. м. Спотовая цена, то есть та цена, если сейчас выходить и покупать на рынке, составляет от 250-300 до 500 долл. за тыс. куб. м. Это те убытки, которые понесла Украина. Уже даны соответствующие инструкции – все эти убытки (а юристы НАК «Нафтогаз Украины» готовят обращение) будут компенсированы поставщиком газа российским «Газпромом», - отметил глава государства.

Читайте такжеПорошенко заявил о стабилизации ситуации с газоснабжением в Украине (видео)

Как сообщал УНИАН, после того, как «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл., российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб. м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня 50,6 кг на кв. см.

В «Нафтогазе» сообщили, что такие действия «Газпрома» являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС. Для его преодоления Кабмин ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, а «Нафтогаз» в срочном порядке купил у польской компании PGNiG 60 млн куб. м голубого топлива.

По словам президента Петра Порошенко, благодаря действиям «Нафтогаза» и Кабмина Украина уверенно пройдет этот период без каких-либо чрезвычайных ситуаций.Также президент заявил, что «Газпром» заплатит «все до копейки», согласно решению Стокгольмского арбитража.