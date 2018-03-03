"Газпром" компенсирует высокую стоимость газа, импортируемого из ЕС для преодоления кризиса - Порошенко
Российский газовый монополист «Газпром» компенсирует высокую стоимость природного газа, который был 2-3 марта импортирован из стран Европейского Союза для преодоления дефицита топлива в украинской газотранспортной системе, что было вызвано неправомерными действиями российского поставщика.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, посетив диспетчерский пункт госкомпании-оператора ГТС «Укратрансгаз».
«Цена, по которой мы должны были получать газ (от «Газпрома» - УНИАН) по решению Стокгольмского арбитража, составляла 238,55 долл. за тыс. куб. м. Спотовая цена, то есть та цена, если сейчас выходить и покупать на рынке, составляет от 250-300 до 500 долл. за тыс. куб. м. Это те убытки, которые понесла Украина. Уже даны соответствующие инструкции – все эти убытки (а юристы НАК «Нафтогаз Украины» готовят обращение) будут компенсированы поставщиком газа российским «Газпромом», - отметил глава государства.
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Как сообщал УНИАН, после того, как «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл., российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб. м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня 50,6 кг на кв. см.
В «Нафтогазе» сообщили, что такие действия «Газпрома» являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС. Для его преодоления Кабмин ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, а «Нафтогаз» в срочном порядке купил у польской компании PGNiG 60 млн куб. м голубого топлива.
По словам президента Петра Порошенко, благодаря действиям «Нафтогаза» и Кабмина Украина уверенно пройдет этот период без каких-либо чрезвычайных ситуаций.Также президент заявил, что «Газпром» заплатит «все до копейки», согласно решению Стокгольмского арбитража.