"Газпром" компенсирует высокую стоимость газа, импортируемого из ЕС для преодоления кризиса - Порошенко

12:21, 03 марта 2018
Энергетика
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, посетив диспетчерский пункт госкомпании-оператора ГТС «Укратрансгаз».

«Цена, по которой мы должны были получать газ (от «Газпрома» - УНИАН) по решению Стокгольмского арбитража, составляла 238,55 долл. за тыс. куб. м. Спотовая цена, то есть та цена, если сейчас выходить и покупать на рынке, составляет от 250-300 до 500 долл. за тыс. куб. м. Это те убытки, которые понесла Украина. Уже даны соответствующие инструкции – все эти убытки (а юристы НАК «Нафтогаз Украины» готовят обращение) будут компенсированы поставщиком газа российским «Газпромом», - отметил глава государства.

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Как сообщал УНИАН, после того, как «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл., российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб. м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня 50,6 кг на кв. см.

В «Нафтогазе» сообщили, что такие действия «Газпрома» являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС. Для его преодоления Кабмин ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, а «Нафтогаз» в срочном порядке купил у польской компании PGNiG 60 млн куб. м голубого топлива.

По словам президента Петра Порошенко, благодаря действиям «Нафтогаза» и Кабмина Украина уверенно пройдет этот период без каких-либо чрезвычайных ситуаций.Также президент заявил, что «Газпром» заплатит «все до копейки», согласно решению Стокгольмского арбитража.

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Теги: #газовый спор#поставки газа#Нафтогаз и Газпром#нехватка газа в Украине