Украина в период дефицита газа в ГТС сократила потребление топлива на 12% - Порошенко

Президент считает, что сократить потребление удалось благодаря солидарности всех украинцев.

Украина в период дефицита газа в газотранспортной системе, вызванного неправомерными действиями российского газового монополиста «Газпром», сократила потребление топлива на 12% - до 180 млн куб. м в сутки.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, посетив диспетчерский пункт госкомпании-оператора ГТС «Укратрансгаз».

Читайте такжеПорошенко заявил о стабилизации ситуации с газоснабжением в Украине (видео)«Видите – 205 и 180 млн куб. м в сутки. Это признак национальной солидарности», - прокомментировал президент доклад члена правления компании «Нафтогаз Украины» Сергея Переломы, который сообщил, что Украина на сегодняшний день потребляет газ в режиме 180 млн куб. в сутки, тогда как ранее потребление достигало значений в 205 млн куб. м в сутки.

"Потребление, благодаря общим усилиям украинцев, правительства, обращению президента Украины, на сегодня уже составляет 180 млн куб. м в сутки. Максимально мы доходили почти до 205 млн куб. м в сутки", - сказал Перелома.

Как сообщал УНИАН, после того, как «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл., российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб. м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом (1 марта) резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня 50,9 кг на кв. см.

В «Нафтогазе» отметили, что такие действия «Газпрома» являются невыполнением решения суда и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС. Для его преодоления Кабмин ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, а «Нафтогаз» в срочном порядке купил у польской компании PGNiG 60 млн куб. м топлива.

Ранее Порошенко заявил, что «Газпром» заплатит «все до копейки», согласно решению Стокгольмского арбитража.

По состоянию на утро 3 марта, подчеркнул президент, ситуация полностью стабилизировалась за счет увеличения (в 5 раз) импорта газа из ЕС, поднятию топлива из подземных хранилищ и снижению потребления.