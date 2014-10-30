"Роснефть" заинтересовалась шельфом оккупированного Крыма

Крупнейшая в России государственная нефтегазовая компания «Роснефть» планирует разместить заказ на подготовку и передачу сейсмических данных относительно оккупированного РФ крымского шельфа Азовского и Черного морей, передают "Новости Крыма" со ссылкой на обнародованный план закупок компании на 2014 год.

Читайте такжеЧистая прибыль "Роснефти" сократилась на 99,3%Объявление "Роснефть" планирует опубликовать 6 ноября, а уже 7 декабря договор должен вступить в силу. Максимальная сумма контракта - $1,8 млн.

«Приобретение геологической информации является общемировой практикой крупнейших нефтедобывающих компаний», - пояснил представитель госкомпании.

В то же время, он не уточнил, интересует ли «Роснефть» работа на шельфе аннексированного Крыма или сейсмические данные компании нужны только для работы на уже имеющихся у нее участках в Азовском и Черном морях.

Напомним, ExxonMobil на фоне санкций остановила работы по 9 проектам в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве с «Роснефтью».

Читайте такжеExxonMobil из-за санкций выходит из российского проекта на арктическом шельфе Кроме того, 12 сентября Евросоюз в рамках новой волны санкций ограничил доступ к рынкам капитала ЕС российским компаниям «Оборонпром», ОАК, Уралвагонзавод, «Роснефть», «Транснефть» и «Газпром нефть». В этот же день США расширили санкционный список против России.