В "Нафтогазе" заявили, что могут легко добиться ареста поставляемого в ЕС российского газа (видео)

В «Нафтогазе Украина» считают, что арестовать иностранные активы «Газпрома» достаточно легко.

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» может добиться ареста природного газа, который российский газовый монополист «Газпром» поставляет в Германию, после того, как российская компания не выполнила решения Стокгольмского арбитража, согласно которому она должны выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

Читайте такжеУкраина в период дефицита газа в ГТС сократила потребление топлива на 12% - ПорошенкоОб этом в эфире одного из национальных телеканалов заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко

«Тот же газпромовский газ, который поступает в Германию. Германия - ликвидный рынок газа. Мы забираем их газ, продаем на бирже и получаем деньги. Вот и все, это настолько легко», - сказал он, отвечая на вопрос, какие иностранные активы «Газпрома» могут быть арестованы за невыполнение решения Стокгольмского арбитража.

Как сообщал УНИАН, после того, как «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании $2,56 млрд, российская компания сначала согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб. м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако потом (1 марта) резко отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня 50,9 кг на кв. см.

В «Нафтогазе» заявили, что такие действия «Газпрома» являются невыполнением решения суда, и именно они привели к возникновению дефицита газа в ГТС. Для его преодоления Кабмин ввел ограничения по потреблению газа внутри страны, а «Нафтогаз» в срочном порядке купил у польской компании PGNiG 60 млн куб. м топлива.

По словам Порошенко, благодаря действиям «Нафтогаза» и Кабмина Украина уверенно пройдет этот период без каких-либо чрезвычайных ситуаций. Также президент заявил, что «Газпром» заплатит «все до копейки», согласно решению Стокгольмского арбитража. По состоянию на утро 3 марта, отметил президент, ситуация полностью стабилизировалась.