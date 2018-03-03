Украинская энергосистема продолжает стабильно работать в условиях непогоды и дефицита газа – «Укрэнерго»

По данным «Укрэнерго», ситуация, связанная со снижением на 20% давления газа в ГТС Украины, никак не повлияла на стабильность энергосистемы.

Украинская энергосистема продолжает стабильно работать в условиях высокого потребления электроэнергии, которое было вызвано ухудшением погодных условий, а также при дефиците газа в газотранспортной системе.

Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго».

«Ситуация полностью контролируемая. Рост потребления, связан со снижением температуры воздуха и не повлиял на стабильность работы энергосистемы», - сообщили в компании, добавив, что в эти дни наблюдалось пиковое потребление электроэнергии (23,5 ГВт), что практически равно летнему пику – 23,8 ГВт.

«В связи с тем, что базовая нагрузка на АЭС большая, чем была в декабре и январе. На тепловых электростанциях генерирующих компаний имеются резервные блоки, которые могут при необходимости быть включены в работу для покрытия пиков потребления», - добавили в компании.

Читайте такжеВ "Нафтогазе" объяснили, почему газ из подземных хранилищ не решает проблему дефицитаПо данным «Укрэнерго», ситуация, связанная со снижением на 20% давления газа в ГТС Украины, никак не повлияла на стабильность энергосистемы. При этом ряд ТЭЦ было переведено с газа на резервный вид топлива – мазут.

Как сообщал УНИАН, в первые дни марта наблюдаются обильные снегопады и снижение температуры воздуха, что затрудняет движение на автомагистралях, а также ведет к росту потребления энергоносителей, в первую очередь газа и электроэнергии.

Временный дефицит газа в ГТС был вызван действиями российского «Газпрома», который нарушая решение Стокгольмского арбитража, снизил давление газа на входе в ГТС и отказался импортировать законтрактованный газ. Для преодоления дефицита, Кабмин ввел в действие Нацплан по сокращению потребления газа, а также поручил Минэнергоугля перевести часть генерации на мазут.