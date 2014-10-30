ОПЕК не будет снижать добычу нефти ни в этом, ни в следующем году

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) не планирует существенного изменения в объемах добычи нефти в предстоящие месяцы и сохранит нынешний размер добычи нефти на протяжении всего 2015 года. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Салем аль-Бадри в рамках проходящей в Лондоне международной конференции Oil and Money, передает ТАСС.

"Я не думаю, что с точки зрения объемов производства предстоящий 2015 год будет отличаться от текущего 2014 года", - подчеркнул аль-Бадри. По его словам, спрос на нефть стран ОПЕК составит в будущем году 29,5-30 млн баррелей в сутки. "Это практически столько же, сколько мы производим сейчас", - заметил он.

Читайте такжеРоссия из-за санкций и дешевой нефти может сократить расходы бюджета на 10%Аль-Бадри полагает, что нынешние цены на нефть на уровне 80 долларов за баррель "уберут с мирового рынка 50% нефти, добываемой из труднодоступных слоев, включая сланцевые". "Правда, рынок ощутит это только в 2015 году", - заявил он.

Тем не менее, не все участники конференции согласны с подобным взглядом на происходящие события. Главный экономист энергетической группы ConocoPhillips Марианна Ках заметила, что "цены на нефть должны упасть до 50 долларов за баррель для того, чтобы нанести подлинный урон добыче сланцевой нефти в США".

Читайте такжеСланцевые проекты США останутся безубыточными даже при цене барреля нефти $57 С ней согласился и глава ВР Боб Дадли. "Я не думаю, что нефтяная сланцевая промышленность США обречена при нынешних ценах, - подчеркнул он. - Следует учитывать, что производственные затраты на производство сланцевой нефти продолжают падать".

Выступивший на конференции в формате видеосвязи новый глава французской компании Total Патрик Пуянне выразил надежду на действия со стороны ОПЕК по поддержке нефтяных цен. При этом он заметил, что Total "не меняет своей долгосрочной оценки мирового нефтяного рынка". "ОПЕК является одним из главных игроков на рынке и защитит нефтяные цены", - заключил он.