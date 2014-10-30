ЕС выделил 647 млн ​​евро на уменьшение энергетической зависимости от России

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Поддерживаемые проекты позволят увеличить энергетическую безопасность Европы и помочь положить конец изоляции энергетических сетей стран-членов ЕС", - сказано в сообщении.

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"Финансовые ресурсы также будут направлены на завершение формирования единого европейского энергетического рынка и интеграции возобновляемых источников энергии в электросети", - сообщает ЕК.

По мнению еврокомиссара по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера, такое решение позволит быстро создать инфраструктуру, которая нужна для обеспечения энергетической безопасности Европы.

"Геополитический кризис высветил необходимость лучше совместить энергетические сети", - отметил он.

Напомним, 29 октября состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и Евросоюзом.

Вечером 30 октября в Брюсселе ожидается подписание пакета документов о поставках в Украину российского газа в течение зимнего сезона 2014-2015 годов.