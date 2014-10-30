Газпром требует финансовых гарантий от Украины и ЕС

Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и ЕС длились около 12 часов, и так и не завершились подписанием документов, пишет BBC Украина.

Алексей Миллер заявил, что переговоры продолжатся в четверг, 30 октября.

Причем он подчеркнул, что они состоятся лишь в том случае, если украинская сторона и Европейская комиссия достигнут согласия относительно двустороннего протокола о финансовых гарантиях газовых поставок.

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Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что все основные параметры по контракту "Нафтогаза" и "Газпрома" согласованы. Однако он, как и Миллер, отметил, что пока Украина не предоставила письменных гарантий об уплате долга за газ и предоплату на 4 млрд кубометров топлива.

"Сегодня было объявлено, что Украина найдет эти средства... Речь идет не о гарантии, а только о заявлениях украинской стороны, ведь, как вы понимаете, никаких письменных гарантий сегодня нам не было предоставлено. Из-за этого риски того, будут деньги или нет, нивелируются самим режимом предоплаты. Будут деньги - будет газ", - сказал российский министр.

В среду, 29 октября, в Брюсселе начались трехсторонние переговоры представителей Украины, России и ЕС по газу, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ в Twitter.

Перед этим состоялась встреча представителей России и Еврокомиссии.

Накануне в ЕС заявляли, что ожидают от этой встречи договоренностей об условиях возобновления поставок российского газа в Украину по крайней мере на зимний период.

Во время предыдущего раунда переговоров, состоявшегося 21 октября, стороны договорились о промежуточной цене 385 долларов за тысячу кубометров, которую Украина будет платить за российский газ до окончания отопительного сезона.