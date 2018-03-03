Истерия России и стойкость Украины: демарш "Газпрома" не удался

«Газпром» - главный рычаг политического давления Кремля, точнее, Владимира Путина, снова отличился «умом и сообразительностью». Озверев от проигрыша Украине в Стокгольмском арбитраже, он продемонстрировал, что с Россией неприемлемы никакие партнерские отношения. А Украина снова доказала свою способность противостоять вызовам страны-агрессора и оставаться при этом надежным транзитером газа в Европу.

Мы не раз переживали нападки Москвы. В 2006 году она отрезала нам газ, обвинив в незаконной выборке топлива из газотранспортной системы – на самом деле на тот момент между «Газпромом» и «Нафтогазом» просто был спор по цене газа, причем правда была на нашей стороне. В 2009 году, нам снова отключили газопоставки, вынудив подписать беспрецедентный контракт. Вот и сейчас Россия хотела представить Украину в не лучшем «газовом» свете, но ей это не удалось. Но обо всем по порядку.

Хроника «газового» противостояния

Все, что происходило последние три дня и встревожило не только Европу, но и США, является ничем иным, как демаршем «Газпрома» после завершения в Стокгольмском арбитраже длительной судебной тяжбы «Нафтогаза» и российского газового монополиста в пользу украинской компании.

Согласно решению шведского суда, «Газпром» обязали выплатить «Нафтогазу» за невыполнение условий в течение всего действия контракта прокачки через украинскую территорию «голубого топлива» $4,63 млрд.

Но по итогам двух арбитражных производств, долг «Газпрома» составил $2,56 млрд, с учетом того, что в декабре 2017 года, по решению того же Стокгольмского суда по двум взаимным искам относительно контрактных принципов «купли-продажи» газа, «Нафтогаз» признан должником перед «Газпромом» на сумму около $2 млрд.

«Газпром» должен был начать выплачивать свой долг со дня объявления решения суда, то есть - с 28 февраля, поскольку за просрочку ему начисляется впечатляющая пеня - полмиллиона долларов. Глава «Нафтогаза» АндрейКоболев заявил, что украинскую сторону не интересует вариант бартера – выплаты этих денег за счет будущих поставок в Украину российского газа. Кроме того, если «Газпром» будет упираться и не станет выполнять решение Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» готов отсудить иностранные активы российской компании.

И тут России забилась в истерике. 1 марта «Газпром», в ярости от решения шведского арбитража, начал демарш – сорвал согласованные в соответствии с решением Стокгольмского суда закупки российского газа Украиной. Российский газовый монополист вернул полученную в конце февраля от «Нафтогаза» предоплату за поставки газа в марте.Причем сделал это за 15 минут до старта поставок. А немногим позже заявил, что начинает новый процесс в Стокгольмском арбитраже - по расторжению всех контрактов с Украиной.

««Газпром» вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа», - заявил председатель правления российской компании Алексей Миллер.

Аргумент - Стокгольмский арбитраж, «руководствуясь двойными стандартами», принял «асимметричное решение» в споре «Газпрома» и «Нафтогаза» о контрактах на поставку и транзит газа. Решение, которое арбитры аргументировали резким ухудшением состояния украинской экономики, существенно нарушило баланс интересов сторон.

Правда, все эти громкие заявления могут ничего не стоить, поскольку отправлен ли соответствующий иск в Стокгольм, «Газпром»,по состоянию на 3 марта, так и не сообщил.

Как работает «газовая удавка»

Как бы там ни было, действия «Газпрома» привели к снижению давления газа на входе в украинскую газотранспортную систему до критически низкого уровня, что создало существенные риски для транзита топлива в Европу. «Принимая во внимание экстремальные погодные условия как в Украине, так и в странах ЕС, такие безответственные действия «Газпрома» дополнительно усложняют работу оператора ГТС Украины и искусственно создают существенные риски для бесперебойного транзита значительных объемов газа для европейских потребителей», - заявила компания-оператор ГТС «Укртрансгаз».

В принципе,Украина располагает достаточными запасами газа в подземных хранилищах - более 10 млрд кубометров -но проблема для восполнения дефицита газа в газотранспортной системе, возникшего по вине российского «Газпрома», вызвана лишь тем, что эти хранилища имеют ограниченную пропускную способность по выдаче газа в ГТС.

«Сейчас в наших хранилищах более 10 млрд куб м. У нас вообще нет проблемы с газом в хранилищах. Проблема, которая у нас есть, - это сколько мы можем поднять газа в сутки. Это - узкое место. Мы спокойно прошли бы март, даже если сейчас у нас оставалось бы в хранилищах 6 млрд куб м», - отметил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам,сделать нашу систему подземных хранилищ такой, когда в какой-либо момент, при какой-либо погоде, всегда можно отобрать сколько угодно газа, – очень дорогая инвестиция.

В результате действий «Газпрома» ситуация стала критической. И первого марта было созвано внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны, где глава «Нафтогаза» предложил ввести ограничение на потребление газа.

Экстренная ситуация требует экстренных решений

В ответ на это решение,2 марта Кабинет министров на пять суток ввел национальный план действий для недопущения кризисной ситуации в энергетике. Он предусматривал перевод генерирующих компаний с газа на мазут, до 6 марта учебным заведениям было рекомендованоостановить работу, а населению предложено сократить потребление газа…

Кроме того, Минэнергоугля проинформировало о сложившейся ситуации Секретариат ЕС. Еврокомиссия тут же заявила, что готова сотрудничать с Киевом и Москвой для урегулирования всех вопросов. Подключились и США, которые призвали Россию не использовать газ в качестве политического оружия.

В то же время, премьер-министр Владимир Гройсман обвинил «Нафтогаз» в происходящем – НАК допустила ошибку, когда понадеялась на то, что «Газпром» будет цивилизовано выполнять решение Стокгольмского арбитража, и должна ее исправить, при этом он отверг вероятность увольнения главы «Нафтогаза» Коболева.

В ответ на заявление Гройсмана в «Нафтогазе» подчеркнули, что покупка газа у стран ЕС на случай прерывания поставок от «Газпрома» привела бы к значительным убыткам для украинской компании, а также дала бы повод обвинить «Нафтогаз» в расточительстве. «Мы понимали, что «Газпром» может не выполнить свои обязательства по поставке газа в любое время. Поэтому покупать газ из Европы «для подстраховки» - не вариант. Потому что если «Газпром» будет видеть, что нам его газ не нужен, то он не будет прерывать поставки, а будет продавать нам ненужный газ», - отметилкоммерческий директор холдинга Юрий Витренко, добавив, что в таком случае украинская компания заплатила бы дважды - за газ из Европы и за газ от «Газпрома».

«Будем нести огромные убытки, которые никто не будет покрывать. Газ в эти дни в Европе стоил по $1 тыс. за кубометр, то есть в четыре раза больше, чем по контракту с «Газпромом». Если бы мы его покупали, «Нафтогаз» бы немедленно обвинили в расточительстве», - добавил он.

Но чтобы ни заявлял «Нафтогаз», он начал исправлять свои ошибки. В частности, вэкстренном порядке был заключен контракт с польской PGNiG(На поставку более 60 млн кубометров газа до конца марта 2018 года). Реализация контракта началась 2 марта в 6 утра. ВPGNiG заверили, что готовы, при необходимости, увеличить поставки в Украину «голубого топлива».

Уже вечером 2 марта в «Нафтогазе» заявили, что с 3 марта украинская ГТС, с учетом увеличения в пять раз импорта газа из ЕС, возобновит работу в нормальном режиме.

Через двадцать четыре часа, вечером 3 марта, пресс-служба компании-оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго» заявила, что украинская энергосистема продолжает стабильно работать в условиях непогоды и дефицита газа.По данным «Укрэнерго», ситуация, связанная со снижением на 20% давления газа в ГТС Украины, никак не повлияла на стабильность энергосистемы. Подтверждает это и то, что Минэнергоугля разрешило с 5 марта возобновить работу и газоснабжение учебных заведений.

Результат очередной «газовой войны»

Демарш «Газпрома» не удался. Украина в очередной раз смогла преодолеть выстроенные российской компанией, а, если точнее, Кремлем, козни. И доказала Европе, что является надежным транзитером газа. Кроме того, Киев продемонстрировал Москве, что может полностью обойтись без российского «голубого топлива», как уже делает это более двух лет.

Украинская энергосистема продолжает стабильно работать в условиях непогоды и дефицита газа. А «Газпром», опять-таки, подтвердил, что иметь с ним дело - себе дороже.

Что касается разрыва «Газпромом» контрактов как на транзит, так и на закупку газа, то это процесс - долгоиграющий. Он может закончиться к тому времени, когда истекает срок «газового» договора Украины с Россией - 31 декабря 2019 года. Что, в принципе, на пользу Украине, уже доказавшей способность полностью перейти на реверсный газ - пусть и затратнее, зато надежнее. А штрафы за мартовские игры - около миллиарда долларов – «Газпрому» придется оплатить. И если он этого не сделает, «Нафтогаз» будет добиваться ареста активов российской компании во исполнение обеспечения решений Стокгольмского арбитража.

Нана Черная