Делегация "Газпрома" покинула газовые переговоры в Брюсселе

"Газпром" ожидает информации о ходе переговоров Еврокомиссии и Украины, без этого продолжать трехсторонний диалог бессмысленно, заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов, передает РИА "Новости".

"Будет о чем поговорить, вернемся. Европейской комиссии с Украиной нужно отрегулировать еще ряд вопросов, связанных с финансированием. И без этого нам продолжать дальше в трехстороннем формате — бессмысленно", — цитирует Куприянова радиостанция Коммерсантъ FM.

На вопрос, планирует ли "Газпром" в ближайшие часы продолжать переговоры, он ответил: "Нет, мы ждем информации о том, что есть подвижки по двустороннему протоколу Украина-ЕС и после этого вылетаем. Это может быть сегодня".

Ранее стало известно, что делегация "Газпрома" приняла решение покинуть трехсторонние газовые переговоры РФ-Украина-ЕС, начавшиеся накануне в Брюсселе, и вернулась в Москву.

Читайте такжеУкраина, Россия и ЕС снова не договорились по газовому вопросуТрехсторонние переговоры России, Украины и Еврокомиссии по газу продолжатся вечером 30 октября. Однако, по словам российских переговорщиков, и очередная встреча, и подписание зимнего газового пакета состоятся только в том случае, если Украина и ЕК согласуют последний из трех документов — двусторонний протокол, включающий финансовые гарантии Киеву для оплаты российского газа.

Напомним, в среду, 29 октября, в Брюсселе начались трехсторонние переговоры представителей Украины, России и ЕС по газу. Перед этим состоялась встреча представителей России и Еврокомиссии.

Накануне в ЕС заявляли, что ожидают от этой встречи договоренностей об условиях возобновления поставок российского газа в Украину, по крайней мере, на зимний период.

Во время предыдущего раунда переговоров, состоявшегося 21 октября, стороны договорились о промежуточной цене 385 долларов за тысячу кубометров, которую Украина будет платить за российский газ до окончания отопительного сезона.