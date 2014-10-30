Westinghouse поставит на два блока Запорожской АЭС оборудование для систем безопасности

Американо-японский атомный гигант Westinghouse Electric Company поставит на энергоблоки №1 и №2 Запорожской АЭС пассивные системы регулирования водорода, говорится в сообщении компании.

«Пассивная система регулирования водорода разработана с целью предоставления дополнительных мер по обеспечению целостности защитной оболочки реактора, как в маловероятном случае проектной аварии, так и в случае запроектной аварии», - говорится в сообщении.

Компания Westinghouse не называет сумму контракта с «Энергоатомом» на поставку данного оборудования для Запорожской АЭС.

Согласно сообщению, поставка и установка пассивной системы безопасности должна быть завершена к январю 2016 года.

Читайте такжеАмериканцы готовы помочь Украине достроить энергоблоки Хмельницкой АЭС вместо россиянСправка УНИАН. Сотрудничество ГП НАЭК «Энергоатом» с Westinghouse было начато в рамках межправительственного соглашения между США и Украиной от 2000 года по квалификации ядерного топлива для Украины и продолжено в рамках коммерческого контракта, подписанного в 2008 году.

Тепловыделяющие элементы ТВС-W американской компании Westinghouse используются на Южно-Украинской атомной электростанции. В июне 2012 года во время планово-предупредительного ремонта на Южно-Украинской АЭС было выявлено, что поставленные Westinghouse топливные сборки механически повреждены и непригодны для дальнейшей эксплуатации. Причиной отказа сборок признаны недостатки в их конструкции.

Совместный анализ характера этих отклонений специалистами ЮУАЭС и Westinghouse показал, что они были получены в ходе операций по загрузке ТВС-W в ремонтный период 2011 года.