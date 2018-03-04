"Нафтогаз": Украина предотвратила попытку России создать искусственный кризис с газом

"Газпром" снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы. Из-за этого Украине якобы пришлось увеличить расход энергии с целью обеспечения транзита газа в ЕС.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью The Wall Street Journal заявил, что разногласия между "Газпромом" и Украиной не угрожают транзиту газа из России в Евросоюз.

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"Для Европы риски исчезли. Мы сделали все возможное, чтобы искусственный кризис, который пыталась создать Россия, не произошел", — сказал Коболев.

По его мнению, "Газпром" снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы. Из-за этого Украине якобы пришлось увеличить расход энергии с целью обеспечения транзита газа в ЕС.

Как сообщал УНИАН, временный дефицит газа в ГТС был вызван действиями российского "Газпрома", который, нарушая решение Стокгольмского арбитража, снизил давление газа на входе в ГТС и отказался импортировать законтрактованный газ.

Для преодоления дефицита "Нафтогаз" значительно увеличил импорт газа из Евросоюза, а Кабмин ввел в действие Нацплан по сокращению потребления газа, а также поручил Минэнергоугля перевести часть генерации на мазут.

Также, согласно этому плану, была приостановлена подача газа для учебных заведений. Ранее в связи с нехваткой газа в стране Министерство образования и науки рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу со 2 по 7 марта включительно, что с учетом выходных (8-11 число)составляет 9 дней подряд.