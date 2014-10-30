Украина, Россия и ЕС могут подписать договор по газу сегодня вечером

Их подписание возможно сегодня вечером, сообщил УНИАН дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, сейчас российская сторона ожидает, будут ли достигнуты договоренности по двустороннему соглашению между Украиной и Европейской комиссией, которое касается финансовых гарантий.

«Три пакета, в принципе, согласованы. Главное, чтобы стороны были готовы их подписать. В частности, сейчас продолжается техническая работа над трехсторонним протоколом между Украиной, Еврокомиссией и Россией, между «Нафтогазом» и «Газпромом» и между Украиной и ЕК», - пояснил собеседник агентства.

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По его данным, сейчас глава «Газпрома» Алексей Миллер вернулся в Москву для согласования этих предложений.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в Брюсселе начался новый раунд переговоров в трехстороннем формате Украина-Россия-Европейский Союз по урегулированию газового спора между Киевом и Москвой с участием еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера, министров энергетики Украины и России Юрия Продана и Александра Новака, однако вчера никаких договоренностей достичь не удалось.

Утром 30 октября Еврокомиссия сообщила, что пресс-конференции, которая должна была состояться в случае достижения договоренностей в ходе трехсторонних газовых переговоров, сегодня утром не будет.

Другие детали не сообщаются.

Как известно, «Нафтогаз» обязуется до конца октября выплатить 1,45 млрд дол. за поставки российского газа в 2013 году и до конца года - 1,6 млрд. Таким образом, в целом в этом году украинская сторона должна выплатить 3,1 млрд дол.

Вместе с тем, российская сторона констатирует, что каких-либо гарантий относительно оплаты долгов и предоплаты за новые поставки получено не было.

После последнего раунда переговоров в трехстороннем формате Украина-РФ-ЕС, который состоялся в Брюсселе 21 октября, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что у Украины физически нет средств на предоплату газа в ноябре-декабре, в течение недели Еврокомиссия и НАК "Нафтогаз" должны найти средства.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк раньше заявлял, что у Украины на счетах есть 3,1 млрд долларов, которые она может использовать в качестве платежа за природный газ.