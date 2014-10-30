В России заявили, что для возобновления поставок газа будет подписано 3 документа

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак на заседании правительства РФ.

«Будет подготовлен пакет документов, в том числе дополнительное соглашение к действующему контракту между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом», в котором будут оговорены технические моменты, связанные с объемами поставок в суточном режиме, связанные с механизмом подтверждения заявок и процедур исполнения этих заявок. Что касается других документов, также будет подписано два протокола – протокол между Еврокомиссией, российской стороной, украинской стороной об условиях возобновления поставок в зимний период, в котором будут прописаны базовые условия», - сказал Новак.

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По его словам, второй протокол – между Еврокомиссией и Украиной о финансовых гарантиях Еврокомиссии перед украинской стороной в части обеспечения выплат за поставленный газ и реструктуризацию задолженности.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в Брюсселе начался новый раунд переговоров в трехстороннем формате Украина-Россия-Европейский Союз по урегулированию газового спора между Киевом и Москвой с участием еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера, министров энергетики Украины и России Юрия Продана и Александра Новака, однако вчера никаких договоренностей достичь не удалось.

Как известно, «Нафтогаз» обязуется до конца октября выплатить 1,45 млрд дол. за поставки российского газа в 2013 году и до конца года - 1,6 млрд. Таким образом, в целом в этом году украинская сторона должна выплатить 3,1 млрд дол.

Вместе с тем, российская сторона констатирует, что каких-либо гарантий относительно оплаты долгов и предоплаты за новые поставки получено не было.

После последнего раунда переговоров в трехстороннем формате Украина-РФ-ЕС, который состоялся в Брюсселе 21 октября, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что у Украины физически нет средств на предоплату газа в ноябре-декабре, в течение недели Еврокомиссия и НАК "Нафтогаз" должны найти средства.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк раньше заявлял, что у Украины на счетах есть 3,1 млрд долларов, которые она может использовать в качестве платежа за природный газ.