В России заявили, что Украина готова предоплатить 4 млрд кубометров газа

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак на заседании правительства РФ.

«Украинская сторона подтвердила у себя наличие средств для текущих поставок газа в ноябре-декабре в объеме 4 млрд куб. м», - сказал Новак.

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По его словам, вместе с Еврокомиссией в течение недели проработан этот вопрос с Нацбанком Украины и международными финансовыми организациями – МВФ, ЕБРР и другими.

«По крайне мере заявили, что они готовы в режиме предоплаты купить 4 млрд куб. м газа», - сказал Новак.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в Брюсселе начался новый раунд переговоров в трехстороннем формате Украина-Россия-Европейский Союз по урегулированию газового спора между Киевом и Москвой, однако вчера никаких договоренностей достичь не удалось.