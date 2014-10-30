Россия подтвердила, что переговоры с Украиной по газу могут закончиться сегодня

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании правительства РФ.

«На наш взгляд, при желании украинской стороны и доработке документов, можно было бы в ближайшее время прийти к окончательному соглашению и подписанию документов. Мы договорились, что это возможно сделать сегодня, если сегодня в течение дня документы будут доработаны и готовы к подписанию», - сказал Новак.

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В свою очередь, глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что работа сложная, но «она свидетельствует о нашем желании внести свой вклад в успокоение ситуации в Украине, в частности, в украинскую экономику, которая находится в очень тяжелом положении».

«Нужно выходить на какую-то окончательную позицию. Понятно, что мы сохранили все базовые подходы, которыми изначально руководствовались - в части определения контрактной цены, цена осталась той, которая была предложена российской стороной, и в части необходимости погашения долга», - сказал Медведев.

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Он подчеркнул, что надеется, что при участии европейских партнеров стороны смогут договориться.

«Это в интересах самой Украины, в интересах газоснабжения Европы, особенно того, что уже наступила зима, практически», - добавил Медведев.

Как сообщал УНИАН, в Брюсселе подготовлены трехсторонние и двусторонние протоколы по урегулированию газового спора между Киевом и Москвой. Их подписание возможно сегодня вечером, сообщил УНИАН дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, сейчас российская сторона ожидает, будут ли достигнуты договоренности по двустороннему соглашению между Украиной и Европейской комиссией, которое касается финансовых гарантий.

«Три пакета, в принципе, согласованы. Главное, чтобы стороны были готовы их подписать. В частности, сейчас продолжается техническая работа над трехсторонним протоколом между Украиной, Еврокомиссией и Россией, между «Нафтогазом» и «Газпромом» и между Украиной и ЕК», - пояснил собеседник агентства.

По его данным, сейчас глава «Газпрома» Алексей Миллер вернулся в Москву для согласования этих предложений.

29 октября в Брюсселе начался новый раунд переговоров в трехстороннем формате Украина-Россия-Европейский Союз по урегулированию газового спора между Киевом и Москвой, однако вчера никаких договоренностей достичь не удалось.