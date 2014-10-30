Нефть после небольшого подъема снова начала дешеветь

Фьючерсы на нефть Brent опустились ниже $87 за баррель в четверг под давлением сильного доллара, после того как ФРС дала оптимистичный прогноз американской экономике, сообщает Reuters.

Центробанк США в среду завершил программу скупки облигаций и выразил уверенность в экономических перспективах страны. Это улучшило прогноз спроса на нефть в США, но также поддержало доллар, укрепив надежды на то, что ФРС может вскоре повысить ключевую ставку.

Рост доллара делает номинированные в долларах активы, таких как нефть, дороже для покупателей, использующих другие валюты. Доллар достиг трехнедельного максимума к корзине валют.

"Все, чья стоимость выражена в долларах США, дешевеет с тех пор, как ФРС опубликовала заявление, и это распространяется на весь сырьевой комплекс", - сказал Бен Ле Брен из OptionsXpress.

Читайте такжеОПЕК не будет снижать добычу нефти ни в этом, ни в следующем годуК 10.45 мск декабрьские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 41 цент до $86,71 за баррель. Декабрьские фьючерсы на американскую легкую нефть упали на 46 центов до $81,74 за баррель.

Оба вида нефти подорожали в среду, когда стало известно, что запасы в США выросли на прошлой неделе меньше, чем ожидалось.

Запасы увеличились на 2,1 миллиона баррелей, тогда как аналитики, опрошенные Reuters, предсказывали рост на 3,4 миллиона баррелей.

"Хотя запасы нефти в США выросли меньше, чем ожидалось, это не устраняет ситуацию с затовариванием в США, - говорится в аналитической записке Phillip Futures. - Запасы нефти в США все еще выше, чем в прошлом году, и это только вопрос времени - когда мы снова увидим их рост, вызывающий падение цен".