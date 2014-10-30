Украина оплатит газовый долг по $268 за тысячу кубометров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Читайте также В России заявили, что для возобновления поставок газа будет подписано 3 документа«Что касается поставленного газа уже и оплаты того газа, который частично есть в хранилищах, а частично уже использован. Общий объем газа мы можем оплачивать по цене 268 долл. «Газпром» может толковать по-своему, но наша позиция - поставленный в Украину газ будет оплачиваться по цене 268 долл. Для этого на наших счетах есть 3,1 млрд долл. США в качестве финансовой помощи МВФ и ЕС», - подчеркнул премьер.

При этом Яценюк напомнил, что первый транш оплаты в объеме 1,4 млрд долл. будет осуществлен в кратчайшие сроки. Второй транш платежа - в объеме 1,6 млрд долл. будет выплачен российской стороне до конца года.